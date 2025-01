Vești proaste pentru fanii serialului „Sex and The City”! Cum vor putea vizita clădirea lui Carrie Bradshaw, în curând

Fanii celebrului serial “Sex and the City” s-ar putea să nu mai poată poza pe treptele faimoasei case din Manhattan, acolo unde locuia personajul Carrie Bradshaw, după ce proprietarul casei a cerut oficialităților orașului să o lase să blocheze treptele cu o poartă de fier.

Măsura vine după ani de zile în care fanii serialului s-au înghesuit și uneori au intrat ilegal pe veranda emblematicei case din cartierul la modă West Village din New York, care a servit ca exterior al apartamentului lui Bradshaw, personajul principal din serialul de succes HBO, interpretat de Sarah Jessica Parker, conform NEW YORK TIMES.

În serial, Carrie Bradshaw locuia în cartierul Upper East Side din Manhattan, care, în viața reală, se află la o distanță decentă de mers cu taxiul de clădirea folosită pentru filmările exterioare în timpul serialului.

De ce a ajuns casa lui Carrie Bradshaw un magnet pentru turiștii din New York

„Sex and the City” a fost difuzat pe HBO din iunie 1998 până în februarie 2004, dar relevanța sa culturală a rezistat datorită a două filme ulterioare, serialului-continuare din 2021 “And Just Like That …” și unei noi difuzări pe Netflix care a început în aprilie 2024.

Apariția concomitentă a rețelelor de socializare, în special Instagram, a făcut din iconica verandă din fața clădirii o destinație pentru nenumărați fani doritori să facă fotografii și videoclipuri.

Într-o cerere depusă la 14 ianuarie la Comisia de Conservare a Monumentelor Istorice din New York, proprietara clădirii de pe 66 Perry Street și-a explicat cererea de a restricționa accesul la intrarea în clădirea sa, solicitând să poată instala o poartă de fier la baza treptelor.

Clădirea, construită în 1866, face parte din districtul istoric Greenwich Village, ceea ce înseamnă că orice lucrare de modificare a fațadei trebuie aprobată de autorități.

Cum a fost convinsă proprietara să lase echipa de filmare să se folosească de exteriorul clădirii

Doamna Barbara Lorber, care a cumpărat clădirea cu trei etaje în 1979, a trimis o scrisoare Comisiei prin care solicita permisiunea de a construi o poartă, care ar „respecta stilul istoric autentic existent”.

Proprietara a declarat:

„Fațada casei mele a apărut în serialul de televiziune „Sex and the City” ca exterior al apartamentului personajului Carrie Bradshaw. A fost vina mea: Mi-a părut rău pentru tânărul căutător de locații, proaspăt absolvent al Școlii de Film din NYU. Mi-a spus că, dacă nu va obține această casă, își va pierde primul loc de muncă real în domeniu.”

Ea a continuat:

„La acel moment, nimeni nu știa că serialul se va transforma în ceva de lungă durată… cu atât mai puțin în ceva emblematic și un reper pentru cei care vor să simtă magia din New York.”

Doamna Lorber a adăugat:

„Casa mea este acum o destinație turistică globală… La orice oră din zi sau din noapte, există grupuri de vizitatori în fața casei care fac fotografii cu blițul, se angajează în discuții zgomotoase, postează pe social media, fac videoclipuri TikTok sau pur și simplu sărbătoresc momentul.”

Turiștii recunosc că poate fi neplăcut să ai tot timpul oameni în fața casei, dar …

Anthony Gillbee, un turist din Melbourne, Australia, s-a fotografiat alături de fiul său adolescent pe trotuarul din fața imobilului pentru a-i trimite o fotografie soției sale. El a spus că înțelege de ce ar fi enervant să ai oameni tot timpul în fața casei tale.

„Dar, știți, este un loc emblematic”, a spus el. „Și dacă ar pune o poartă în față, s-ar schimba întregul aspect al acesteia. Și nu ar mai fi casa lui Carrie Bradshaw”.

Ce măsuri a luat proprietara clădirii

În ciuda instalării unui semn „Acces interzis – proprietate privată” pe un lanț în urmă cu câțiva ani, Lorber a declarat că mulți vizitatori nu respectă lanțul și, în schimb, se cațără peste el, se pozează, dansează sau se întind pe trepte.

Ea a adăugat că unii vizitatori urcă în capătul treptelor pentru a se holba prin ferestre, încearcă să deschidă ușa de la intrarea principală sau sună la sonerie noaptea, când sunt beți.

Lorber a declarat că vizitatorii au pictat, de asemenea, graffiti pe trepte și și-au scrijelit inițialele pe rama ușii principale.

„După mai bine de 20 de ani în care am sperat că fascinația pentru veranda mea va dispărea și fanii vor găsi un nou obiect pentru devotamentul lor, am recunoscut că avem nevoie de ceva mai substanțial. Pentru a recâștiga o calitate a vieții rezonabilă pentru chiriașii noștri și pentru noi înșine, trebuie să instalăm o poartă adecvată”, a declarat ea.

În timpul audierii, unul dintre vecinii lui Lorber de peste drum a povestit că i s-a întâmplat să fie amenințat cu bătăia de persoanele pe care le-a atenționat să nu se cațere peste lanțul pus în prezent.

Vecinul a declarat:

„Oamenii au amenințat că o să îmi tragă un pumn în față…. Se simt atât de îndreptățiți la această bucată de proprietate privată încât nu cred că se înțelege cât de gravă este situația.”

Ce urmează după decizia autorităților

Autoritățile i-au acordat permisiunea proprietarului să instaleze o poartă, deși există mai multe discuții în perspectivă cu privire la design. Așa că, în viitorul apropiat, fanii vor putea vedea locația doar prin intermediul unor „gratii”.

Arhitectul Isidoro Cruz a urmat pledoaria doamnei Lorber cu o prezentare a proiectelor sale pentru o poartă din oțel și fontă despre care doamna Lorber speră că va „adăuga frumuseții fațadei, nu va arăta doar ca o barieră”.

Așa se face că, atunci când Sarah Jessica Parker va reveni în rolul lui Carrie Bradshaw pentru sezonul trei din „And Just Like That” din acest an, personajul va avea un nou apartament de lux cu trei etaje, care a fost filmat în Gramercy Park.

Din punct de vedere al poveștii, Carrie i-a lăsat vecinei de la parter, Lisette (Katerina Tannenbaum), vechiul ei apartament cu chirie, care i-a servit mult timp drept loc în care să își scrie gândurile despre viață și dragoste. Nu este clar cât de proeminentă va fi locația de pe Perry Street în noul sezon al serialului.

