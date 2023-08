Veta Biriș a împlinit 74 de ani în august, în urmă cu 5 zile, dar sărbătoarea i-a fost umbrită de tragedia care s-a abătut asupra familiei sale. „Am simțit nevoia să merg aici, la cimitir”

Recent, în data de 11 august, Veta Biriș a împlinit frumoasă vârstă de 74 de ani. Aceasta și-a serbat ziua de naștere alături de familie, iar petrecerea a fost pe sufletul artistei. Însă, în ziua specială, cântăreața nu a uita nici de cei doi frați ai săi pe care i-a pierdut anul trecut. Veta Biriș a mers la cimitir și a vărsat lacrimi amare la mormântul acestora.

În urmă cu doar câteva zile, Veta Biriș și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a împlinit 74 de ani și s-a serbat așa cum se cuvine. Buchetele de flori, cadourile și urările speciale nu au lipsit din program, iar artista a avut parte de o aniversare așa cum și-a dorit. Însă, și câteva lacrimi i-au curs pe obraz în ziua specială și asta pentru că gândul i-a zburat la cei care au lipsit în acest an de la petrecere.

Veta Biriș: „Am simțit nevoia să merg aici, la cimitir”

Veta Biriș și-a petrecut ziua de naștere în Alba, alături de întreaga familie. A luat masa cu surorile ei, s-a bucurat de copii și nepoți și de toate cadourile pe care le-a primit. Însă, în acest an petrecere nu a mai ținut până seara târziu, iar sărbătorita a ajuns chiar și în cimitir de ziua ei.

Anul trecut, familia Vetei Biriș trecea printr-o tragedie. Cei doi frați ai artistei s-au stins din viață. În decursul unei luni și jumătate au murit ambii, iar unul dintre ei și-a dat ultima suflare chiar la o nuntă. Așa că de ziua ei artista a simțit nevoia să petreacă și alături de cei doi frați ai săi și a mers în cimitir. Vedeta a depus o floare la mormântul acestora, a vărsat câteva lacrimi și și-a amintit de momentele în care de ziua ei toată familia era împreună în jurul mesei.

„Am petrecut, dar nu ca altădată, până seara târziu. Am avut două surori de la Sibiu. Au stat cu ele și am mâncat împreună. Copiii sunt tot pe aici, pe aproape, la 20 de kilometri de noi. Unul are oameni la lucru… fiecare cu treburile lui. Dar important este că am mâncat împreună și că ne-am simțit bine cu toții

La atâta bucurie cât am avut astăzi, am simțit nevoia să mă duc aici, în cimitir. Mi-au murit doi frați… Am zis să le duc o floare, să simtă și ei că nu i-am uitat și că ne-am gândit la ei. Ne-am fi dorit să fie și ei aici, aproape de mine. Dar așa s-a întâmplat.

Amândoi au murit într-o lună și jumătate, în urmă cu un an. Erau destul de tineri, unul la vârsta de 61 și unul la 67 de ani. Am fost șase. Ei doi au murit și noi patru, fetele, am rămas în viață. Dar asta e viața, mergem mai departe. Se întâmplă atâtea lucruri neașteptate… de nu poți să crezi. Cel mic, de 61 de ani, a murit la nunta fetei surorii mele. Îți dai seama ce nenorocire.

Râdeam cu sora mea. I-am zis: Uite, mi-am ținut și eu loc aici, că nu vreau să mă îngroape în altă parte. Eu vreau aici, cu toți oamenii din sat. Nu vreau să fie ceva, altfel. Voi sunteți mai mici și veniți și la mine…’Și ea mi-a spus: No, lasă soră, nu vezi că am plecat pe sărite? Venim pe rând și plecăm pe sărite. Nu știm care plecăm primii. Și a avut dreptate. Asta este viața”, a declarat Veta Biriș, potrivit viva.ro.

