Veta Biriș a încercat tot timpul să se împartă între viața tumultoasă de artist independent și cea de femeie de casă. Cine au fost primii spectatori ai artistei?

Veta Biriș poate fi considerată o figură emblematică a folclorului românesc. Debutul său muzical a avut loc în urmă cu cinci decenii, iar cântecele sale au răsunat chiar și peste hotare.

Glasul pregnant și recognoscibil al Vetei a făcut-o cunoscută pe aceasta încă de la vârste fragede. Copilăria este perioada în care Veta Biriș și-a descoperit talentul vocal, iar de atunci interpreta cinstește folclorul românesc ori de câte ori are ocazia.

Povestea Vetei Biriș este una de efect, întrucât artista a luat viața în piept și s-a măritat înainte de vârsta majoratului. Acest lucru a determinat maturizarea timpurie a interpretei și astfel a reușit să iasă în lumina reflectoarelor pe forțele proprii.

Drumul său spre succes nu a fost unul deloc ușor, deoarece cântăreața a fost nevoită să facă sacrificii imense. Deși a trăit o copilărie cu neajunsuri, doamna muzicii populare nu a renunțat la visul său de a deveni un adevărat star folcloric.

Prima sa scenă era ascunsă de ochii curioșilor, în spatele casei. Veta Biriș obișnuia adesea să cânte apropiaților, urcată pe buturugi de lemn. Datorită faptului că provine dintr-o familie numeroasă, cântăreața beneficia de un public generos format din frații și surorile sale.

Timpul a trecut, iar Veta Biriș a reușit să se impună în lumea folclorului românesc. Deși i s-a prospus adesea să se alăture unui ansamblu muzical, Veta Biriș a refuzat cu vehemență.

Marea artistă nu se putea dezlipi de locul natal, care i-a adus o mulțime de momente unice. Drept urmare, Veta Biriș a încercat tot timpul să se împartă între viața tumultoasă de artist independent și cea de femeie de casă.

„Prima mea scenă a fost în curte grămada de lemne. Îmi luam o bucată de lemn și mă urcam în vârful grămezii și cântam de mama focului. Primii spectatori au fost frații mei și pe urmă lumea și-a dat seama că am voce, se opreau și mă admirau. Nu m-am gândit niciodată să mă angajez la un ansamblu, pentru că nu am vrut să îmi părăsesc satul. Am fost solicitată să mă duc, dar nu am putut!”

