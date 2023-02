Vica Blochina a fost eliminată și a spus tot ce se întâmplă la Survivor România! Nu s-a mai putut abține

După eliminarea surpriză din ultimul consiliu, Vica Blochina a făcut primele dezvăluiri despre competiția în care a pășit încrezătoare la începutul acestui an. Fosta balerină nu s-a mai abținut și a dat totul din casă.

Condițiile grele din Republica Dominicană au lăsat urme adânci asupra fostei partenere a lui Victor Pițurcă. Aceasta a mărturisit de ce s-a așteptat să plece acasă, precum și care sunt regretele sale în acest moment.

Vica Blochina vorbește despre eliminarea de la Survivor România

Cu siguranță Vica Blochina a avut parte de o experiență pe care nu o va uita prea curând. Vedeta s-a bucurat de un succes răsunător în republica Dominicană, dar acum este momentul să se întoarcă acasă, la fiul său.

Recent, Vica a oferit primele declarații despre ce se întâmplă mai exact în tabăra Faimoșilor. Se pare că aceasta nu a rămas deloc surprinsă în momentul în care a fost anunțată că va părăsi competiția, deoarece exact asta și-a dorit în ultimele zile.

„Mă simt super eliberată, nu regret nicio secundă și este foarte bine! Sincer mi-a fost foarte greu și este o experiență pe care nu aș repeta-o, vă spun din toată inima mea. Pentru mine a fost groaznic de greu.

Am o groază de prieteni, de angajați care eram sigură că o să mă voteze și am spus cât se poate de clar că nu îmi mai doresc să rămân. Efectiv mă gândeam la ce o să fac săptămâna viitoare și știam oricum că o să vină următorul consiliu”, a povestit Vica Blochina, potrivit protv.ro.

Amanta lui Piți nu se mai abține și spune tot adevărul

Experiența din junglă, lipsa hranei, efortul fizic depus și condițiile precare au fost mult prea mult pentru Vica Blochina, care și-a dorit să renunțe cât mai repede. Fosta balerină susține că nu regretă nimic din ce s-a întâmplat, ba din contră, este fericită că a fost cât se poată de naturală, în comparație cu alți concurenți.

„Nu am absolut niciun regret. Acolo am fost exact așa cum sunt, poate puțin mai nervoasă. Sunt foarte mândră că am putut să particip la acest reality, că am putut să aduc puncte și că am slăbit. Pentru mine a fost un detox perfect.

Este foarte greu pentru oamenii de vârsta mea, chiar dacă am ținut cu dinții să ajung să fac probele bine. E foarte greu să concurezi cu fetele tinere”, a mai declarat fosta balerină.

