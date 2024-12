Vica Blochina a răbufnit și nu s-a mai abținut: „Femeile cârpe, care sunt predestinate să fie înşelate”

Vica Blochina, fosta balerină și amantă a lui Victor Pițurcă, a stârnit controverse printr-o declarație despre femeile care acceptă infidelitatea. Aceasta a afirmat că există femei care sunt „predestinate” să fie înșelate, considerându-le „cârpe” pentru că își acceptă umilințele și rămân într-o relație chiar și atunci când sunt trădate.

Blondina a subliniat că unele dintre aceste femei își justifică comportamentul, afirmând că iubirea bărbatului nu a fost afectată de infidelitate și continuă să se supună acestuia. De asemenea, a criticat femeile care se mulțumesc cu relații de compromis și se roagă pentru o familie, chiar dacă partenerul lor le înșeală.

Citește și: VICA BLOCHINA, ADEVĂRUL DESPRE DESPĂRŢIREA DINTRE ALEX BODI ŞI EMA UTA: ”S-A SĂTURAT SĂ ÎL SLUJEASCĂ. EA VREA SĂ…”

Vica a adus în discuție, de asemenea, situațiile în care femeile încearcă să își salveze relațiile prin terapii de cuplu, dar consideră că acestea sunt de fapt în postura unor „cârpe”, care sunt dispuse să îndure orice umilință pentru a păstra relația.

Blondina a lansat critici puternice la adresa femeilor care aleg să rămână într-o relație în care sunt trădate, afirmând că ele îndură umilințe doar pentru a păstra aparențele sau pentru a se complace într-o relație toxică. Ea consideră că aceste femei se lasă călcate în picioare de partenerii lor, acceptând comportamentele infidele și justificându-le pentru a-și menține relațiile intacte. Blochina a subliniat că acest tip de comportament nu este un semn de iubire adevărată, ci mai degrabă o formă de auto-sabotaj, în care femeile ajung să se sacrifice pentru o relație care nu le aduce respectul și aprecierea pe care le merită.

„Tu ai vrea să stai cu o cârpă în viaţa ta? Eu nu am văzut în viaţa mea să îţi doreşti să stai cu o cârpă. O femeie care se umileşte, a fost înşelată, ‘lasă, mamă, că nu contează, eu sunt bărbat, asta pentru mine nu conta.

Şi ea brusc se culcă pe o ureche şi spune: ‘Nu m-a înşelat cu inima, pe mine mă iubeşte’. Sau femeile care se roagă, ‘Te rog frumos nu pleca, stai că îmi doresc să facem familie’. Se duc cu el la psiholog, trag de el la psiholog, acelea sunt femeile cârpe, care sunt predestinate să fie înşelate.

Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut. Majoritatea relaţiilor mele pe care le-am avut au fost cu bărbaţi capabili. Nu datorită faptului că eu am avut nevoie de banii lor, niciodată! Eu nu am cerut niciunui bărbat nicio jumătate de leu. Nu mă interesa!”, spunea Vica în vlogul ei.