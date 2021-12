Vica Blochina, anunțul momentului: “Mi-am scos apartamentul la vânzare, îl dau cu 400.000 de euro. La anul, mă mut în SUA”

Vica Blochina, fosta amantă a lui Victor Pițurcă, va pleca definitiv din România definitiv, după ce va reuși să-și vândă apartamentul de lux, pe care solicită 400.000 de euro. Apoi, ex-balerina se va stabili în Statele Unite.

Vica Blochina a decis să părăsească pentru totdeauna România. Vrea să se mute în SUA, nu înainte să-și valorifice proprietățile pe care le deține în țara noastră. Blondina deja și-a scos la vânzare apartamentul de cinci stele din București, pe care l-a primit chiar de la tatăl fiului său, Victor Pițurcă. În schimbul locuinței, blondina solicită o sumă deloc de neglijat.

“Eu mi-am scos deja apartamentul la vânzare. Are 150 de metri pătrați, patru camere și garaj cu două locuri. Îl dau cu 400.000 de euro. I-am fixat prețul. E situat central. Îmi doresc să mă mut din România! La anul mă mut în Statele Unite! Nu am vrut să plec până acum din cauza lui Edan, am vrut să-l pun pe picioare. Dar acum Edan e mare. Am afaceri noi cu gașca cu care tot plec prin vacanțe”, a declarat Vica Blochina, potrivit spynews.ro.

Vica Blochina a fost dată în judecată pentru că nu și-a plătit întreținerea

Reamintim că, în trecut, Vica Blochina a fost dată în judecată de asociația de propietari din complexul în care locuiește încă din 2007, pe motiv că nu și-a plătit întreținerea.

“Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin”, a declarat Vica Blochina, în urmă cu mai bine de un an.

