Vica Blochina, dezvăluiri incendiare: ”Preietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit”

Vica Blochina, frumoasa blondă care a devenit cunoscută din cauza faptului că s-a iubit cu Victor Pițurcă, a devenit, în timp. o femeie de afaceri cunoscută. Însă, chiar dacă pe plan profesional Vicăi îi merge bine, dezamăgirile nu o ocolesc.

În cadrul unui interviu acordat pentru emisiune ”Acces Direct”, vedeta a mărturisit că a pierdut mai mulți oameni din viața ei din cauza trădării. Cea mai bună prietenă a ei s-a culcat cu fostul său iubit, iar partenera de afaceri a înșelat-o la bani.

„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional am fost praf, cu prietene, cu prieteni…. Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu … Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Preietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție”, a spus Vica Blochina.

”Nu m-am așteptat ca partenera mea de afaceri să mă fure”

„Stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea. M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă, nu m-am așteptat la o prietenă de-a mea să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu m-am așteptat la partenera mea de afaceri să mă fure și să mă trezesc că nu am niciun ban. Într-un fel, îi mulțumesc pentru că altfel nu aș fi ajuns eu să fiu pe picioarele mele”, a a mai spus vedeta.

”M-aș fi măritat cu el!”

Nu mai puțin de 16 ani a durat relația Vicăi cu Victor Pițurcă, iar rodul iubirii lor este Edan, băiatul în vârstă de 16 ani. Vica Blochina are și regrete din acea relație, fiind deranjată, atunci, de faptul că Pițurcă nu a recunoscut copilul. „Nu a recunoscut copilul la momentul potrivit. Eu consider că a vrut să mă umilească. Cel mai greu moment a fost atunci când Victor a venit sa facă testul de paternitate. Noi nu mai văzusem de foarte mult timp. Era lume multă la IML și copilul a alergat spre el, era mic și nu știa ce se înâmplă între noi doi. Și el nu a vrut să-și ia în brațe copilul.

Băiatul țipa: Tati, sunt eu Edan! Nu îți mai aduci aminte de mine? A fost cel mai urât sentiment, peste care nu pot să trec vreodată. A fost foarte dureros. A fost foarte urât la început că nu voia să recunoască copilul. El a dispărut din viața copilului și copilul știa că el este plecat. Și pentru el a fost un șoc”, a povestit, în urmă cu ceva vreme, Vica Blochina.

