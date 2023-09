Vica Blochina, dezvăluiri tulburătoare din relația cu Victor Pițurcă: „A încercat să mă facă în toate felurile să renunț la copil, să scap de copil. M-a jignit…”

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz. De-a lungul timpului, blondina s-a făcut remarcată în multe emisiuni TV, dar și pentru relația cu celebrul antrenor, Victor Pițurcă. În urmă cu ceva timp a ieșit la iveală faptul că cei doi au fost amanți mai bine de 16 ani, iar din povestea lor s-a născut și un băiețel pe nume Edan. Recent, fosta balerină și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri neștiute despre relația pe care a trăit-o cu tatăl copilului său. Vedeta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi!

Vica Blochina și Victor Pițurcă au ținut primele pagini ale ziarelor, după ce în spațiul public s-a aflat despre relația lor. La început nu se cunoșteau foarte multe detalii, însă pe parcursul timpului, fosta balerină și-a spus povestea. Recent a făcut noi dezvăluiri pe pagina sa de YouTube.

Blondina a povestit că între ea și fostul selecționer s-a terminat totul în momentul în care ea a rămas însărcinată. Se pare că în acel moment, Pițurcă și-a amintit brusc că este însurat și are copii și a încercat prin toate metodele posibile să o determine pe Vica să renunțe la copil. Situația s-a schimbat, în prezent, cei doi au o relație foarte bună, ba mai mult, Edan locuiește cu tatăl său.

„Între noi nu mergea relația atât de bine, dar dacă am rămas însărcinată eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. De câte ori am încercat să ne despărțim și să ne împăcăm, niciodată nu am putut să mă rup de această relație. Când i-am povestit că o să avem un copil, în momentul acela toate lucrurile la noi s-au schimbat în rău.

Pentru mine el era totul. În momentul în care a aflat că eu sunt însărcinată, brusc, la o lună de zile, a apărut soția, că el e însurat, că are copii. Timp de 16 ani, cât am fost cu el, nu a fost în nicio vacanță cu soția sau cu copiii lui. Eu nu știu să fi plecat în nicio vacanță niciodată. Noi ieșeam peste tot împreună. Toată lumea știa că suntem împreună. La noi nu era o relație ascunsă”, a povestit Vica Blochina pe YouTube, în emisiunea ei, Femeia Deasupra.

Vica Blochina: „M-a jignit în toate felurile”

Vica Blochina a retrăit toate momentele povestite, iar la un moment dat a izbucnit în lacrimi. A continuat să povestească faptul că perioada sarcinii a fost cea mai grea din viața ei din cauza faptului că Victor Pițurcă o presa și își dorea ca blondina să renunțe la sarcină.

„El a încercat să mă facă în toate felurile să renunț la copil, să scap de copil. M-a jignit în toate felurile. După care mă lua cu frumosul, spunea că mă iubește foarte mult, dar decizia îmi aparținea mie. Cea mai grea și cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost atunci când am rămas însărcinată.

Cum alte mame ar trebui să se bucure, pentru mine a fost cea mai urâtă perioadă pentru că persoana în care eu am avut cea mai mare încredere și am iubit-o foarte mult, efectiv a vrut să treacă prin relația asta ca rața prin apă. Nu l-a interesat absolut nimic, decât să scape. Pentru el efectiv a fost o povară”, a mai povestit Vica Blochina.