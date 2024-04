Victor Ciutacu, în doliu! A murit înainte de alegeri: „Mi-a zis, fatalist, că nu-l mai apucă…”

Victor Ciutacu a făcut un anunț trist, în această dimineață, pe rețelele de socializare. Cunoscutul jurnalist trece prin momente dificile, după ce un om de bază, apropiat cercului său, s-a stins din viață. Economistul Ilie Șerbănescu a murit la vârsta de 81 de ani. A fost răpus de boală.

Jurnalistul Victor Ciutacu a notat pe rețelele de socializare un anunț trist. Economistul Ilie Șerbănescu, cel care a putut fi văzut des în cadrul emisiunii Punctul Culminant, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. În momentul în care s-a îmbolnăvit, fostul ministru al reformei în guvernul lui Victor Ciorbea a continuat să vină în emisiune, pentru a lua parte la discuții. Apoi, când a venit diagnosticul oficial din partea medicilor, s-a retras. Nu a mai avut apariții pe micile ecrane. Mai cu seamă, ultima apariție a lui Ilie Șerbănescu în emisiunea de la RTV a avut loc anul trecut, pe 13 februarie.

Jurnalistul care prezintă Punctul Culminant a mărturisit că Ilie Șerbănescu îi transmisese telefonic faptul că „nu-l mai apucă alegerile”.

Cu un an înainte, încă bătea munții pe jos și Grecia cu mașina. Era viu și verde… P.S. Ascultați-i mesajul de disperare pe care l-am postat în primul comentariu”, este mesajul notat de Victor Ciutacu, în urmă cu scurt timp, pe rețelele de socializare.

Fostul ministru al reformei în guvernul lui Victor Ciorbea vorbea, în cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, despre scenariul care ar putea să se abată asupra României, având în vedere contextul războiului de la graniță. Iată o parte din declarațiile făcute de economist, în urmă cu un an.

„Eu văd destul de… în negru aceste lucruri care se întâmplă. Eu le raportez, corelez la România. Și mie mi se pare că se declanșează un fel de cursă contracronometru între încetarea războiului sau razele care apar în legătură cu încetarea războiului din Ucraina și existența României, pe de altă parte. E foarte clar că, în cadrul actual, conflictul din Ucraina nu are cum să se încheie. Putin nu are ieșire, Zelenski nu are ieșire, americanii nu au ieșire. Și, atunci, trebuie să cedeze una dintre aceste trei verigi. Și probabil Zelenski este veriga care va ceda.

Pe de altă parte, trebuie să fim foarte de acord că România este sub un bombardament cum n-a fost de la începutul războiului. Vreau să observați că este atacată direct, indirect din toate taberele. Nu spun numai că rușii au spus că vor șterge de pe fața pământului România. Hai să zicem că asta este doar o figură de stil. În tabăra cealaltă, Austria își bate joc de România, Olanda, Zelenski își bat joc de România. România nu spune nimic și sunt mulți în NATO care vor să se bată cu pumnul în piept ce forțoși în această situație, expunând, de fapt, România. Orice exercițiu NATO din România nu face altceva decât să transforme România în țintă pentru ruși.

Orice încercare de unire, de reunire cu Moldova, transformă România într-o țintă pentru ruși. Acestea sunt greșeli politice fundamentale. Să dea Dumnezeu ca acest conflict nefericit și tragic din Ucraina să înceteze, că rușii și americanii se vor înțelege. Să se încheie înainte să se desființeze România”, sunt o parte din declarațiile pe care economistul Ilie Șerbănescu le-a făcut în urmă cu un an.