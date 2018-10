Victorie, cuvântul de ordine în tabăra „tricolorilor!”

Victoria este cuvântul de ordine din tabăra tricolorilor înaintea duelului de astăzi de pe „Național Arena” cu Serbia, meciul din Liga Națiunilor fiind transmis în direct de la ora 16:00 de Pro TV.

Comsin Contra, selecționerul reprezentativei României, a declarat că o remiză nu ar fi un rezultat pozitiv pentru elevii săi.

„Ca antrenor mi-aş dori să am 3-0 într-un anumit minut şi să stau liniştit, e clar că încă nu suntem în măsură să facem acest lucru şi trebuie să suferim la fiecare meci. Băieţii reacţionează de fiecare dată când au un moment mai greu şi asta arată forţa acestui grup, ceea ce poate înainte nu se întâmpla, inclusiv în epoca mea. Acum se pare că echipa naţională are forţa asta, să revină în meci. Mulţi sunt jucători tineri şi probabil nu au jucat cu asemenea presiune, încercăm să ajungem la ora jocului cu temele făcute. Nu ştiu dacă ne-ar conveni un egal, noi ne dorim să câştigăm mâine. Eu cred că la echipa naţională primează şi rezultatul. Îmi doresc să ne calificăm la Campionatul European şi contează rezultatele, nu jocul echipei”, a declarat Cosmin Contra, selecționerul reprezentativei României.

La rândul său, căpitanul tricolorilor, Cristi Săpunaru crede că deși naționala României pleacă cu șansa a doua în acest meci, are șanse mari la victorie.

„„Este favorita grupei, are jucători care evoluează la cluburi bune din străinătate şi are un avantaj faţă de noi. Cred că echipa naţională a României a dat dovadă de caracter în meciul cu Lituania. Am câştigat un meci greu, pe un teren greu, după ce am primit gol în minutul 90. Sperăm ca publicul să fie alături de noi pe tot parcursul meciului. Suntem la trei puncte de a trece pe primul loc în Liga Naţiunilor. Mitrovic este într-o formă bună, are opt goluri în Anglia, Serbia are jucători foarte buni. Însă, nu contează cum joacă fiecare în parte. Cred că ar trebui să fim atenţi la ei ca o echipă, nu trebuie să ne intereseze fiecare jucător în parte” , a declarat Cristian Săpunaru, căpitanul naționalei României.

Partida dintre România și Serbia, meci contând pentru etapa a IV-a din grupa a patra a Ligii C din Liga Naţiunilor se va disputa pe „Național Arena” de la ora 16:00 și va fi transmisă în direct de Pro TV.