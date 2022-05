VIDEO Jurnalistul Cornel Nistorescu, despre presă și „demonii” ei, de Ziua mondială a libertății presei: „Primul lucru foarte grav care trebuie spus în această zi….”

Cornel Nistorescu a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. De Ziua mondială a libertății presei, cei doi jurnaliști au vorbit despre cât de mult corespunde agenda presei de astăzi cu nevoia de informație, respectiv cu agenda cetățeanului, ținând cont de vremurile pe care le trăim și de repercusiunile lor asupra vieții fiecărui om.

Cu alte cuvinte, ținând cont de multitudinea de întâmplări și informații care se succed înaintea jurnaliștilor, câte dintre ele servesc cu adevărat cetățeanului? Când s-a produs această ruptură între agenda presei și agenda cetățenului?

Cei doi jurnaliști au vorbit, pe speță concretă, despre un subiect care nu a făcut aproape deloc, cu excepția câtorva publicații media, interesul presei românești. Mai exact, faptul că Parlamentul a luat act, marți, de informarea președintelui Klaus Iohannis despre dislocarea de trupe NATO în România. Preşedintele a aprobat și solicitarea SUA să opereze avioane F35 pe teritoriul României, potrivit cotidianul.ro.

„Primul lucru foarte grav care trebuie spus în această zi – legat de libertatea presei – este că presa are o agendă care nu are legătură cu agenda gravă și importantă a poporului român. Marius, multă lume o duce greu, indiscutabil. Dar nu asta este problema fundamentală. Categoria defavorizată trebuie sprijinită de Guvern. Dar, în fiecare zi să discutăm despre cât e ceapa și cum are unul 500 pensie. Și îi păcălesc, îi amăgesc… „