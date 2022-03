VIDEO. NATO a știut ce planuri are Putin în Ucraina. Geoană: „Aveam informații că începe nenorocirea”

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a fost invitatul lui Marius Tucă la ediția specială ”Războiul din Ucraina”, transmisă live de Gândul. Al doilea om în NATO a mărturisit că NATO știa ce planuri avea Putin cu Ucraina, motiv pentru care au schimbat strategia de comunicare înainte ca președintele Rusiei să facă primul pas.

„Aveam informații că nenorocirea începe și am spus-o și public. În premieră, aliații americani și noi de la NATO am spus – niciodată nu s-a făcut așa ceva. Serviciile de Informații colectează infomații, te informează, știi, vezi, acționezi tăcut în consecință. Și, într-o schimbare deliberată de comunicare strategică, am decis să mergem și să denunțăm înainte ca Putin să facă primii pași. Eram într-un fel pregătiți psihologic pentru o invazie, dar când vezi crimele, nu ești niciodată suficient de pregătit pentru așa ceva.”

Care au fost obiectivele NATO atunci când au decis să comunice public despre invazia care știau că vine?

„Am avut două obiective strategice în calcul când am decis să comunicăm public despre invazia care știam că vine. Unul să începem să ne pregătim propria opine publică pentru că este important să știe lumea că vine ceva cu care nu eram obișnuiți să mai vină. În al doilea rând, am comunicat cu Putin direct. Dejucându-i planurile am câștigat câteva zile, câteva săptămâni în plus pentru ucraineni.”

