VIDEO | O tânără de 27 de ani și-a comandat online o pereche de pantaloni. Când a primit coletul, să cadă din pcioare

Ceea ce trebuia să fie un colet mult așteptats-a transformat într-un dezastru. O tânără de 27 de ani și-a comandat o pereche de pantaloni, însă a avut parte de un șoc atunci când a desfăcut coletul. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Cumpărăturile online par să fie la îndemâna multor persoane. Timpul este prețios și nu sunt puțini cei care aleg această variantă. Este și cazul unei tinere de 27 de ani din Liverpool, Marea Britanie, care a ales varianta cumpărăturilor online, fie din comoditate, ori din lipsa timpului, nu s-a gândi nicio clipă la un posibil eșec.

”S-au gândit că am cele mai lungi picioare”

Tânăra și-a comandat o pereche de pantaloni și îi așteptat cu mare nerăbdare. Mihairi Billington, mamă a doi copii, a deschis cutia și a constatat că blugii pe care îi comandase erau o mărime mare, mai exact, lungimea lor era cât înălțimea ei. Tânăra a filmat tot și a urcat imaginile pe rețelele de socializare.

„Am scos pantalonii și inițial am zis că sunt superbi. În timp ce îi scoteam am realizat că nu se mai termină și că lungimea lor e cât înălțimea mea! Am fost șocată. Am pus imediat mâna pe telefon, am realizat că nimeni nu e atât de înalt încât să îi poată purta. Probabil cei de la magazine s-au gândit că am cele mai lungi picioare din lume”, a spus tânăra mamă.

Mihairi Billington a publicat imaginile pe rețelele de socialziare, acolo unde a provocat un val de reacții din partea internauților.

