VIDEO | Primele imagini cu seismul de 7,5 care a lovit Japonia pe 1 ianuarie 2024

Japonia s-a cutremurat în prima zi a noului an! Au avut loc două seisme mari, urmate și de replici. Meteorologii au emis și o avertizare de tsunami, iar populația este în alertă. Au apărut și primele imagini surprinse de oameni și postate pe rețelele de socializare, din timpul cutremurului.

Japonia a fost lovită de mai multe cutremure, însă unul dintre ele a fost devastator. Stațiile de măsurare a cutremurelor au înregistrat 7,5 pe scara Richter, în centrul țării. Seismul a fost urmat de o replică mai mare de 6 grade pe scara Richter. Meteorologii au emis apoi și o avertizare de tsunami, pentru regiunile din zonele vestice de coastă din regiunile Ishikawa, Niigata şi Toyama.

Au apărut și primele imagini surprinse de cetățeni din timpul seismului. Spre exemplu, un japonez a postat pe platforma X un videoclip din tren, din stația locală de tren din prefectura Ishikawa. Se poate observa cu ochiul liber trepidația foarte puternică din timpul cutremurului de 7,5 grade.

BREAKING: Video from the local station in Ishikawa prefecture, Japan –extremely powerful shaking amid major earthquake #earthquake #Japan #Tsunami

Specialiștii în meteorologie au emis și o alertă de tsunami. Valorile înalte au lovit coasta orașului Wajima din prefectura Ishikawa, a raportat televiziunea locală NHK. Au fost surprinse și imagini de către trecători, din timpul fenomenului. Japonia este numită și țara cutremurelor, populația fiind instruită din toate punctele de vedere atunci când vine vorba despre seisme.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today’s earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4

