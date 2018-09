VIDEO Un polițist din Slatina face cadouri copiilor romi. Filmul postat de el a devenit viral

👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️👪👪👪👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧10.09.2018, Slatina Olt! Discriminarea rromilor, o consecință a celor ignoranți!! Spuneti nu discriminării de orice natură! În timpul meu liber fac acțiuni umanitare prin intermediul Crucii Roșii Olt , acum am ales sa postez această " isprava" datorită subiectului sensibil amintit mai sus! Rrom, roman, bulgar, german, cu toții suntem ființe umane dar cel mai important, toti am fost copii!! Asta ca raspuns la intrebarea de ce am ales sa postez si nu am lăsat o doar pt. sufletul meu!

Publicată de Traffic Police.RO pe Luni, 10 Septembrie 2018