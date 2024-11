Vina profundă pe care Mihai Bendeac o simte după moartea lui Gabriel Cotabiță! Regete amare: „Pentru o tâmpenie…”

Moartea fulgerătoare a lui Gabriel Cotabiță la vârsta de 69 de ani a lăsat o durere profundă în inimile celor care l-au cunoscut și admirat. Pierderea sa a zguduit nu doar lumea muzicală, ci și pe cei apropiați, precum actorul Mihai Bendeac, care a făcut o mărturisire emoționantă despre relația complicată pe care a avut-o cu regretatul artist.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la 69 de ani, după o luptă cruntă cu problemele de sănătate. Regretatul artist a suferit un AVC și, din păcate, destinul lui s-a frânt. Starea cântărețului era cam șubredă de mulți ani, în 2015 acesta fiind la un pas de moarte. De atunci, viața lui a luat o turnură neașteptată și a mai ajuns la spital de câteva ori.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac a scos la lumină un secret dureros, exprimându-și regretele pentru o prietenie pierdută din cauza mândriei și neînțelegerilor. Declarațiile sale au atins profund comunitatea artistică și fanii celor doi.

După vestea tragică a morții lui Gabriel Cotabiță, Mihai Bendeac a recunoscut că nu a știut să valorifice o relație prețioasă și a lăsat orgoliul să-i dicteze acțiunile. Actorul a povestit că, în trecut, a ales să rupă legătura nu doar cu Cotabiță, ci și cu alți apropiați, iar acum regretă deciziile luate din orgoliu. De asemenea, acesta mărturisește că, în ultimele zile, se gândea să facă un gest de împăcare și să-l invite pe Gabriel Cotabiță la premiera unui film. Din păcate, nu a mai apucat să își ducă gândul la îndeplinire.

„Iartă-mă. Deși e prea târziu. Mi-am dovedit că sunt un om prea mândru, incapabil de o comunicare firească, incapabil să susțină până la capăt o prietenie, incapabil să facă ceva și cu viața personală nu doar cu cea profesională. Ai fost mult mai înțelept decât mine. Sigur, era și diferența de vârstă. Ai făcut acum doi ani un pas spre reconciliere. Cu dragoste, cu multă căldură. N-am dat curs, Gabi. Și știi de ce? Dintr-o fermitate proastă. Din aceleași considerente pentru care mi-am ratat multe alte relații și prietenii. Am avut multe de învățat de la tine, Gabi. Știi, vorbeam cu @monica_munteanu despre Țeavă. Despre cum m-am rupt atunci, demult, și de el doar pentru că am vrut să mă rup de tine. Pentru o tâmpenie… Ne gândeam că trebuie neapărat să-l invităm la premiera filmului. Și, de cateva zile, mi se rostogolea prin minte gândul de a te invita și pe tine deși nu știam dacă tu mai vrei să fim cum eram. Dacă nu este, cumva, prea târziu. Si, iata, este. Din vina mea. Iartă-mă, Gabi.”, este mesajul emoționant transmis de Mihai Bendeac pe rețelele de socializare.

Mesajul emoționant al lui Mihai Bendeac a subliniat importanța reconcilierii și a valorificării prieteniilor în timpul vieții. Regretele amare ale actorului au rezonat puternic în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care au subliniat cât de imprevizibilă poate fi viața.

„Sa tineti minte toti, supararea si orgoliul nu aduc nimic bun. Iar astfel de momente, din pacate, te fac sa realizezi cat ai gresit prin decizia luata.

“Nu poti impartasi ce nu ai”….si atunci… daca vrei sa impartasesti iertare si iubire poate ar trebui sa incepi sa te ierti si sa te iubesti pe tine. Nu e niciodată prea tarziu pentru realizarile din inima ta… Si se simte iubirea in postare ta…Schimbarile Alea schimba lumea…

Citesc acum o carte de Dostoievski. You sound just like that 😢

Câteodată „niciodată nu e prea tarziu „, e tarziu. E mare lucru sa conștientizezi ceea ce ai scris și sa și expui. Ești un om bun chiar de ți-ai spus „defectele” . Cred ca cu toții avem mândria care ne pune unele „piedici”! 🤗

Da, din pacate ne cerem iertare cand nu mai sunt in viata! Cand omul e la un telefon distanta il ignoram. Asta e viata! Pretuim mai mult pe cei dusi dintre noi decat pe cei aflati in viata!

În orice rău e și o parte bună: această experiență a ta poate deveni lecție: ție, și celor care te urmăresc, și care nu sunt puțini. Iar tu, personal, dacă ai lăsa acum mintea deoparte, ai găsi în suflet soluții prin care să nu fie, de fapt, prea târziu. Coboară-ți în suflet, și vei afla.”, au fost doar unele dintre comentarii.