Vine marele cutremur?! Activitate seismică neobișnuită în România

Unii dintre specialiștii de la noi, dar și oamenii simpli se întreabă dacă nu cumva vine marele cutremur în România. Temerile acestora au apărut după ce au observat că în țara noastră s-a înregistrat o activitate seismică neobișnuită în ultimele zile. Cel mai puternic cutremur din 2019 a avut magnitudinea de 4,4 pe Richter și s-a produs pe 9 ianuarie. Vă reamintim că anul trecut, un seismde 5,8 înregistrat în Vrancea a fost resimţit şi în Bucureşti.

Conform site-ului oficial al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), în România nu s-a mai înregistrat un cutremur de patru zile; ultimul a avut loc vineri, 8 martie, la ora 12:17 în județul Vrancea. Nu mai e un secret pentru nimeni că la fiecare seism produs este eliberată energia din zonă. Altfel spus: cutremurele mici și dese mai pot amâna producerea unui seism cu o magnitudine mare. De exemplu, pentru un cutremur de magnitudine 6.0 energia eliberată este de aproape 30 de ori mai mare decât la un seism de magnitudine 5.0, în timp ce la un cutremur de magnitudine 7.0 energia eliberată este de aproximativ 900 de ori (30 x 30) mai mare decât la un seism de magnitudine 5.0, titrează infp.ro.

Directorului INFP, Mircea Radulian, a făcut săptămâna trecută un anunț înfiorător despre cutremurele din România care vor urma.”Suntem într-o perioadă mai liniștită, asta este clar. Începând cu anul 1987, nu au mai fost cutremure peste 7 și această perioadă se poate prelungi. (…) vom avea însă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat și cutremure mari și s-ar putea chiar o grupare de cutremure mari. Situația este destul de complexă. Ideea de ciclu trebuie înțeleasă într-un mod mult mai complex„, a declarat Mircea Radulian în cadrul unei emisiuni de la Antena3.

Sursa foto: www.infp.ro

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.