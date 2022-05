Vineri 13, zi fatidică sau norocoasă? Ce trebuie să faci azi, 13 mai 2022, ca să nu ai ghinion

Astăzi este vineri 13, cea mai grea zi pentru persoanele superstițioase. Multe persoane se tem să iasă din casă când această dată apare în calendar. Iată ce trebuie să facă toată lumea pentru a nu avea ghinion.

Ziua ”neagră” a sosit. În credința populară, vineri 13 înseamnă o zi în care apar o multitudine de nenorociri. Există foarte multe persoane care au o frică imensă de acest număr, iar acestea, de obicei, nu pot ieși din casă, nu organizează întâlniri importante și nici nu pornesc în vreo călătorie.

Triskaidekafobie – fobia de numărul 13

În cazul în care vă întrebați dacă fobia de numărul 13 chiar există, aflați că răspunsul este DA. Această frică se numește Triskaidekafobie.

Termenul de Triskaidekafobie provine din limba greacă, iar în traducere liberă înseamnă frica de numărul 13. Originea fobiei legată de zilele marcate în calendar cu 13 şi de orice alte lucruri care au legătură cu acest număr nu este cunoscută, însă această teamă nesănătoasă este încadrată, într-o accepție generală, în categoria superstițiilor.

Din păcate pentru acest timp de persoane, un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an, de exemplu în 2015, data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie.

Evenimente tragice care au avut loc în data de vineri 13

Dacă 13 persoane stau la o masă pe data de vineri 13, una dintre ele se va îmbolnăvi grav.

Vineri, 13 ianuarie 1939, a pornit cel mai mare incendiu de vegetaţie din Australia, care a ucis 71 de persoane.

Vineri, pe 13 octombrie 1972: s-a prăbuşit în munţii Anzi zborul 571. Cei 16 supravieţuitori au fost salvaţi abia după două luni. Ca să nu moară de foame, s-au hrănit cu cadavrele călătorilor morţi.

Vineri, pe 13 ianuarie 2011: s-a scufundat vasul de croazieră Costa Concordia. Au murit 32 de persoane.

Cele mai bizare superstiții – Vineri 13

Un om care se naște vineri, pe data de 13, va muri tânăr.

Un copil născut într-o zi de vineri 13, va avea mereu ghinion, dar o parte din această nefericire va fi înlăturată dacă ziua naşterii lui va fi tăinuită.

Un copil care se va naște azi, va trebui să poarte cu el un picior de iepure de la un iepure ucis la miezul nopţii de un fermier saşiu.

Dacă un cortegiu funerar taie calea unui om într-o asemenea zi, atunci persoana în cauză va fi condamnată la moarte.

Dacă o femeie îşi serbează ziua într-o zi de 13, vineri, în mai puţin de un an se va căsători şi va avea un copil. Este de rău augur să te căsătoreşti într-o zi de vineri 13.

Cine iese din casă în noaptea de vineri 13, va avea convulsii.

Nu este bine să te muți în casă nouă într-o zi de vineri 13, vei avea ghinion.

Nu purta negru în ziua de vineri 13, pentru că în scurt timp vei purta doliu.

