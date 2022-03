Viorel Lis se află internat la Terapie Intensivă, după ce a fost operat. Oana Lis: “Nu pot să-l vad pe Viorel!”

În urmă cu două zile, CANCAN.RO dezvăluia faptul că Viorel Lis a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un preinfarct. Fostul edil al Capitalei a fost operat de urgență în cursul zilei de duminică, iar medicii i-au implantat un stent. Oana Lis, soția lui, a făcut declarații în legătură cu situația dificilă în care se află soțul ei.

Pentru Oana Lis, Ziua Femeii nu este o zi fericită. Soțul ei, Viorel Lis, se află internat în spital, la Terapie Intensivă, după ce a suferit un preinfarct, în cursul zilei de duminică. Tot în aceeași zi, fostul edil al Capitalei a fost operat de urgență, iar medicii i-au implantat un stent.

În acest moment, Oana Lis nu are voie să își vadă soțul. Pentru Click, soția lui Viorel Lis a făcut o serie de declarații: “Nu pot să-l vad pe Viorel! Nici să dorm nu am putut singură! El este tot acolo, la Terapie Intensivă. Nu pot să merg să-l vizitez. Mă doare pentru că nu suport să stăm despărțiți! El s-a învățat să stea cu mine!”.

De asemenea, Oana Lis este și mai tristă, căci, în ziua în care soțul ei a făcut preinfarct, și bunica sa a ajuns la spital: “La aceeași oră, am chemat Salvarea și pentru bunica mea care este foarte rău. Mamaie nu mai mănâncă. Sunt ruptă între ei doi, sper să nu rămân doar cu unul dintre ei. Să nu pierd pe unul din ei!”.

În luna februarie, Viorel Lis a ajuns la spital cu arsuri

În luna februarie a acestui an, Viorel Lis a ajuns la spital cu arsuri. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și a adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Atunci, soțul Oanei Lis a oferit declarații, într-o emisiune TV.

„Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, pentru Star Magazin.

Reamintim că Oana Lis și Viorel Lis locuiesc în sectorul 3 al Capitalei și au probleme mari din cauza lipsei căldurii din apartament. Cei doi soți au fost nevoiți să folosească diverse surse de încălzire pentru a putea face față temperaturilor scăzute din locuință.

Sursă foto: arhivă Cancan