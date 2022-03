Viorel Lis a făcut infarct, duminică dimineață. Fostul primar al Capitalei a ajuns la un spital din Capitală, unde a fost operat de urgență. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, medicii i-au implantat un stent după intervenție.

Viorel Lis trece prin clipe de coșmar. Ex-primarul Capitalei a suferit un infarct în urmă cu doar câteva ore și a ajuns la spital. Acolo a fost operat, iar medicii i-au pus un stent. Oana Lis i-a fost tot timpul alături și trage speranțe că soțul ei va trece și peste această încercare.

Viorel Lis a făcut infarct. În februarie, a ajuns la spital cu arsuri pe corp

Este pentru a doua oară ultima lună când Viorel Lis ajunge la spital. În februarie, a fost, din nou, pe mâinile medicilor cu arsuri grave. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

“Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana.

Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, la momentul respectiv.