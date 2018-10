Viorica Dancilă a votat azi la referendum! Primele imagini cu soțul premierului

Referendumul pentru familie 2018. Premierul României Viorica Dăncilă a mers la vot de dimineață împreună cu soțul ei la secția de votare de la Liceul “Jean Monnet” din Capitală. Șeful Guvernului a votat pe o listă suplimentară și a declarat că s-a prezentat atât de devreme, pentru că are de făcut o vizită în teritoriu în cursul acestei zile.

Viorica și partenerul ei de viață, Cristinel Dăncilă, au ajuns la secția de votare de la Liceul “Jean Monnet” din București în jurul orei 08:50, unde a votat la referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție.

“Consider că, consultarea consultarea cetățenilor este esența democrației. E datoria noastră civică a fiecăruia dintre noi să ne exprimăm în legătură cu temele importante pentru societate. Tema familiei este importantă pentru noi toți. Am votat pentru valorile în care eu cred. Această consultare e expresia democrației și cred că fiecare dintre noi trebuie să se exprime într-un fel sau altul”, a declarat Viorica Dăncilă, relatează stirileprotv.ro.

Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele inscrise pe listele electorale permanente. Referendumul va fi validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente.

Prima raportare a prezentei la vot este programata la ora 11.30 pentru datele colectate pana la ora 10.00.

De altfel, in cele doua zile in care se desfasoara scrutinul popular, Biroul Electoral Central va transmite datele referitoare la prezenta la vot la ora 11.30 pentru ora 10.00; la 14.30 – pentru ora 13.00; la 17.30 – pentru ora 16.00; la 20.30 – pentru ora 19.00 si la 22.30 – pentru ora 21.00.

Sectiile de vot se vor inchide sambata, la ora 21.00, iar procesul electoral va continua duminica, incepand cu ora 07.00.

Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral este de 18.950.674, care pot vota la referendum in 18.662 de sectii organizate in tara si 378 in strainatate.

Dintre acestia, 18.278.496 sunt cu domiciliul sau resedinta in tara, inclusiv cetatenii care vor implini 18 ani pana la data de 7 octombrie 2018, din care 16.780.733 sunt posesori de carte de identitate, iar 672.178 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, posesori de pasaport CRDS, potrivit stirileprotv,ro.

