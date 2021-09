Viorica de la Clejani are COVID! Artista este internată la Institutul Matei Balș din Capitală! Care e starea solistei

Viorica de la Clejani este infectată cu noul coronavirus! Artista, deși are doar 48 de ani, este internată la Institutul Matei Balş din Capitală.

Starea ei de sănătate este stabilă, dar gravă, potrivit unor surse citate de Antena 3. În urmă cu doar câteva luni, Viorica explica de ce a ales să mai aștepte și să nu se vaccineze încă.

Artista a punctat faptul că se va imuniza doar în cazul în care va fi obligată și a părut puțin sceptică în privința apariției atât de rapide a vaccinului salvator.

„Daca sunt obligată să mă vaccinez, mă vaccinez. Dar dacă a durat 18 ani să faci un vaccin pentru hepatită, asta e o gripă. Nu se mai numește gripa aia veche este COVID-19. Eu nu cred în așa ceva. Te îmbraci bine, nu răcești”, a declarat Viorica de la Clejani, în urmă cu câteva luni, la un post de televiziune.

Elena Merișoreanu, internată tot la Matei Balș: ”Viorica de la Clejani e tot aici”

Elena Merișoreanu a oferit, chiar de patul de spital, câteva declarații. Artista a spus că Viorica de la Clejani este și ea internată, dar se află la un alt etaj.

„Din ce am înțeles, și Vorica de la Clejani e internată tot aici, dar la alt etaj, mi-au spus fetele. Ea e mai demult”, a spus cunoscuta interpretă de muzică populară pentru playtech.ro.

Viorica de la Clejani avea mici probleme de sănătate

Viorica de la Clejani a explicat, recent, în cadrul unui interviu ce face pentru a se menține în formă. Cântăreața a mărturisit că și-a schimbat alimentația, după ce a constatat că are transaminazele mărite.

“În ultima perioadă nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște măsuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfeclă roșie, un măr, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta… Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viață mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora două noaptea și rupeam frigiderul în două”, a declarat Viorica de la Clejani la o emisiune tv.

Sursa foto: Facebook