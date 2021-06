Viorica de la Clejani, pusă într-o situație rușinoasă de băiatul ei. Ce a făcut Fulgy în timp ce se aflau într-un restaurant din București + a șters repede imaginile

La doar o săptămână de când fiul ei a fost prins drogat cu cannabis la volan, Viorica de la Clejani a pusă astăzi într-o situație rușinoasă de acesta. Scenele s-au petrecut într-un restaurant din București și au fost filmate de Fulgy. La scurt timp după ce a publicat înregistrarea pe IG Story, el a șters-o repede. Cei mai mulți dintre susținătorii lui sunt de părere că, de fapt, celebra cântăreață i-a cerut să înlăture imaginile care nu îi fac cinste.

Viorica de la Clejani, pusă într-o situație rușinoasă de băiatul ei

În vârstă de 48 de ani, Viorica de la Clejani și fiul ei, care are 23 de ani, au luat masa astăzi în oraș în jurul orei 15:00. La un moment dat, Fulgy a scos telefonul mobil, a început să se filmeze… și a a scos un “porumbel” pe gură care a făcut-o pe mama lui să simtă că vrea să intre în pământ de jenă.

“Să moară familia mea!” este afirmația spusă de Dan Constantin Fulgeraș Manole, așa cum se numește artistul în buletin.

Pe înregistrare s-a auzit imediat reacția talentatei artiste de muzică de petrecere: “Taci, bă!”. Ulterior, în imagini s-a observat cum Viorica de la Clejani și-a dat ochii peste cap, simțindu-se copleșită de rușine din cauza înjurăturii pe care băiatul ei a folosit-o. De altfel, sunt mari șanse ca video-ul postat de Fulgy să fi dispărut de pe Instagram Stories în urma insistențelor celei care i-a dat viață.

Fulgy, declarații despre perioada în care a fost la o clinică de dezintoxicare

Cu câteva zile înainte să fie prins drogat la volan de un polițist din București, Fuly a făcut dezvăluiri despre perioada în care a fost internat la o clinică de dezintoxicare din Spania.

“Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a declarat Fulgy în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars.

Sursa foto: Facebook & Instagram / Dan Manole