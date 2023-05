Visele care o sperie pe Theo Rose! Artista va naște în două luni: „Nu știu ce minte am avut să refuz”

Theo Rose numără zilele până când va naște. Artista va deveni mamă peste două luni, iar perioada pe care o traversează acum este una încărcată din punct de vedere emoțional. Iubita lui Anghel Damian mărturisește că visează momentul în care își va ține copilul în brațe.

Theo Rose împărtășește cu fanii săi fragmente din viața sa, cu atât mai mult cu cât perioada în care se află este una plină de emoții, având în vedere că artista experimentează pentru prima dată, sentimentul de mamă.

În doar două luni, Theo Rose își va strânge copilul la piept, iar gândul că mai are foarte puțin până la acel moment o face să viseze la cum va arăta viața sa după ce va naște. Însă, de curând artista a făcut câteva mărturisiri în mediul online, despre teama pe care i-o provoacă anumite vise legate de naștere.

Theo Rose visează la momentul în care își va ține copilul în brațe: „Ne uitam la el cum respiră prin crăpătură”

Artista a mărturisit că numără clipele până își va întâlni copilul, însă visele din ultima perioadă legate de naștere o sperie.

„Visez de câteva nopți numai posibile variante de naștere. Am visat că a scos copilul mâna prin burta mea și că stăteam și eu și încă două orașe să ne uitam la el cum respiră prin crăpătură. I-am rugat pe doctori să-mi pună măcar un fermoar, să nu-i fie frig.:)))) Am visat că m-am ridicat după naștere să-mi iau copilul și mi-a fost întinsă o fetiță născută prematur pe care nu știu ce minte am avut să refuz sa o iau acasă”, a transmis artista pe Instagram.

Mai mult decât atât, artista a mărturisit că a găsit o rugăciune pe care o rostește des, tocmai pentru a se mai liniști.

„Ultima perioada e încarcată de emoții și gânduri de tot felul. Am găsit o rugăciune care zice așa: ‘O, întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută și mă păzește pe mine, roaba Ta, de frică și de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar când va veni ceasul și timpul meu, izbăvește-mă de dureri. Luminează-mi neputințele cele din timpul ieșirii și dă-mi întărire și putere la naștere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta și tăria atotputerniciei Tale, lucrul harului Tău și al inimii Tale milostive. Amin!‘. E clar că s-au mai gândit și altele înaintea mea la tot felul. Curaj, găină, că te tai!😂”, a mai adăugat Theo Rose.

