Theo Rose și Anghel Damian, un nou pas important înainte să devină părinți! Fanii s-au emoționt când au văzut imaginile

Theo Rose și Anghel Damian, un nou pas important în relația lor. Celebra artistă și regizorul i-au emoționat pe toți, după ce s-au pozat cu bebelușul. Prietena cântăreței a făcut publice imaginile!

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai îndrăgite și neașteptate cupluri din showbiz-ul de la noi. Cunoscuta cântăreață și iubitul ei vor deveni părinți de băiat cât mai curând. Au pus totul la punct și abia așteaptă marele moment, în care bebelușul lor va veni pe lume. Până atunci, însă, artista și actorul mai au de făcut câteva lucruri: să fie nași!

CITEȘTE ȘI: THEO ROSE ȘI ANGHEL DAMIAN, LA PRIMĂRIE! IMAGINILE AU DEVENIT VIRALE: ”S-A DAT CU SEMNĂTURI AZI!”

Deși nu sunt cununați religios încă, Theo Rose și Anghel Damian au devenit nașii Denisei Trofin și ai soțului ei, Cosmin. Cea din urmă a născut, recent, și bineînțeles că nașii copilului sunt interpreta și regizorul. Denisa a postat imagini emoționante cu fetița ei, abia venită pe lume, din timpul vizitei părinților spirituali. „Prima vizită de la nași. Bebe fericit de oașpeți”, a scris cântăreața, în dreptul imaginii postate pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: THEO ROSE, AȘA CUM N-AI VĂZUT-O NICIODATĂ! CUM S-A LĂSAT POZATĂ ÎN ULTIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ: ”NU AM LIMITE!”

Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți

Cântăreața și iubitul ei urmează să devină părinți pentru prima dată. Theo Rose s-a gândit deja la numele băiețelului ei și i-a luat pe toți prin surprindere când a anunțat că o să se numească Sasha. Vedeta de la PRO TV este în culmea fericirii și se bucură de ultimele momente în care are burtica de gravidă. Toate lucrurile sunt puse la punct pentru venirea pe lume a celui mic. Cu puțin timp înainte să nască, actrița din serialul Clanul a făcut o ședință foto atipică.

„Am făcut niște poze…ce vorbești! Am făcut niște poze îndrăznețe, am râs cu echipa la final că eu nu am vrut să fac poze de gravidă pentru că, deși îmi place să văd la alte fete pozele acelea clasice de graviduță, eu nu mă regăsesc fiindcă eu nu sunt foarte elegantă și m-aș fi uitat la pozele acelea și nu m-aș fi recunoscut. Și am zis că dacă tot fac chestia asta pentru mine, fie găsesc o idee îndrăzneață, ori nu mai fac deloc.