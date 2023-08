Viviana Sposub a ajuns pe mâinile medicilor! Ce se întâmplă cu fosta iubită a lui George Burcea: „Nu se mai poate”

Viviana Sposub a ajuns pe mâinile medicilor. De ceva timp, fosta iubită a lui George Burcea se confruntă cu unele probleme de sănătate. La început a crezut că situația nu este prea gravă și a sperat că lucrurile se vor rezolva de la sine. Însă, durerile au început să devină insuportabile, așa că Viviana a ajuns pe mâinile specialiștilor. Cu ce probleme se confruntă vedeta?

În ultima perioadă, Viviana Sposub s-a retras din lumina reflectoarelor. Însă, deși nu mai apare pe micile ecrane, tânăra a păstrat legătura cu fanii săi din mediul online, iar recent le-a povestit că problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap. Se pare că de ceva timp, aceasta se confruntă cu unele dureri la nivelul genunchiului, iar în ultima perioadă situația s-a agravat.

„Nu mai pot să merg de durere”

Viviana Sposub și-a îngrijorat fanii din mediul online, după ce le-a mărturisit că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Fosta iubită a lui George Burcea a dezvăluit că de ceva timp a început să resimtă o durere supărătoare în zona genunchiului. Însă, aceasta a crezut că lucrurile nu sunt prea grave, așa că nu a mers la medic și a sperat că durerea o să dispară.

Dar, situația nu s-a remediat, iar durerea a devenit aproape insuportabilă. Așa că în cele din urmă, Viviana Sposub a cedat și a apelat la ajutorul specialiștilor.

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi!”, a spus Viviana Sposub, în mediul online.

Se pare că durerea pe care tânără o resimțea la nivelul genunchiului a devenit atât de mare încât o împiedica pe aceasta să își desfășoare unele dintre activitățile zilnice, precum ar fi mersul la sală. După vizita la medic, Viviana Sposub a primit un tratament, iar după prima ședință durere pare că s-a mai diminuat.

Vedeta le-a promis fanilor din mediul online că o să îi țină la curent cu evoluția lucrurilor și i-a sfătuit să nu procedeze ca ea, iar atunci când au și cea mai mică problemă să nu ezite și să apeleze la ajutorul medicului.

„Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată.”, a mai spus Viviana Sposub, în mediul online.

