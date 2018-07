Vladimir Drăghia și aleasa inimii lui, Alice, au făcut o nuntă de vis pe malul mării, în urmă cu mai bine de o săptămână. La ceremonia ce a avut loc pe o plajă privată din Mamaia au luat parte familiile celor doi, prietenii apropiați, dar și câțiva colegi de-ai câștigătorului Exatlon. După nuntă, ei au plecat într-o „lună de miere” ca în povești, în exoticul Maroc.

Vladimir Drăghia și Alice au luat-o și pe cea mică cu ei și par că s-au distrat de minune în luna de miere, care a fost mai mult o „săptămână de miere”. Cei doi au postat mai multe fotografii care îți taie răsuflarea. Despre una dintre ele, actorul a glumit că a fost motiv de „ceartă” între el și proaspăta lui soție.

„M-a certat Alice că am pus poza asta la Stories, că e mişto, că cică dacă ştia că n-o s-o folosesc şi aici, nu se chinuia s-o editeze. Ei, uite c-am postat-o şi aici, dar doar pentru că aşa vreau eu, clar!?

Trebuie să ştii să te impui încă de la începutul casniciei”, a glumit fostul concurent de la Exatlon despre o fotografie în care se pozează în fața unei uși.

Vladimir Drăghia: „Cel mai important e că am fost împreună în Maroc!”

Vladmiri Drăghia și Alice s-au îndrăgostit de-a dreptul de Maroc. Actorul susține că pe lângă oamenii interesanți și locurile deosebite pe care le-au vizitat, cel mai important e că s-au dus acolo împreună.

„Mâncare bună, locuri frumoase, oameni pestriţi. O grămadă de experienţe noi, de întâmplări fericite, dar cel mai important e că am fost împreună”, a declarat câștigătorul Exatlon pentru Kanal D. (Citește și Mariana de la Exatlon nu a fost invitată la nunta lui Vladimir Drăghia)