Vlăduța Lupău, dezvăluiri despre cum îşi câştiga banii înainte de a deveni celebră: „Luam oameni la ocazie…”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. În prezent, cântăreaţa îşi poate permite orice moft, însă în trecut situaţia sa financiară nu era atât de roz. În perioada studenţiei, vedeta a fost nevoită să se descurce de una singură pentru a se întreţine. Iată cum îşi câştiga aceasta banii.

Vlăduța Lupău este extrem de apreciată în primul rând pentru talentul său, iar apoi pentru faptul că este o tânără independentă şi foarte muncitoare. Deşi acum trăieşte o viaţă la care mulţi nici nu visează, în trecut se pare că nu a fost atât de norocoasă.

VEZI ŞI: GESTUL PE CARE L-A FĂCUT VLĂDUȚA LUPĂU ÎN SARCINĂ, CRITICAT DE FANI: ”CICĂ ÎI SCURTEZ VIAȚA BEBELUȘULUI”

Aceasta a povestit mai multe amintiri din perioada studenției în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Vlăduța Lupău, dezvăluiri despre cum îşi câştiga banii înainte de a deveni celebră

Artista a fost studentă în Cluj la Facultatea de Medicină Veterinară, împreună cu fratele său, Bogdan. În acea perioadă, fiecare primea doar 50 de lei pe zi din partea părinţilor, sumă cu care care nu le ajungea întreaga săptămână, astfel erau nevoiţi să se descurce cu strictul necesar.

„Nu am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară bună. Mai mult de 50 de lei pe săptămână nu am avut niciodată de la ei până am terminat facultatea. Nici atunci nu te descurcai cu suma aia, darămite acum. Motorina ne-o băga Șimleu – Cluj, Cluj – Șimleu, nu mai mult ca să ne plimbăm prin Cluj. Ne punea mâncare de acasă, să ne ajungă luni, marți și miercuri, joi trăiam din cei 50 de lei, dacă era cazul, iar vineri înapoi acasă, după cursuri. Mai luam oameni la ocazie, să ne scoatem motorina, să mai facem 2-3 plimbări sau să mergem la un film. Mergeam cu 15 lei la un film, pe carnet de student, mai ieșeam la un suc, dar fără bacșiș la ospătar”, a declarat ea în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Vlăduţa Lupău, mamă de băiat

Cântăreața traversează una dintre cele mai frumoase perioade și este foarte grijulie, respectând cu strictețe tot ce îi spune medicul. Vlăduța Lupău a primit o interdicție din partea acestuia, și anume nu mai are voie să zboare, având în vedere faptul că sarcina este destul de avansată. Anunțul a fost făcut pe Facebook, pe pagina impresarului ei.

„Doctorii mi-au interzis sa zbor! Organizatorii din America m-au înlocuit cu Romică Țociu și Cornel Palade în timp foarte scurt”, este anunțul făcut de artistă.

Sursă foto: Instagram