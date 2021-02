Vlăduța Lupău este însărcinată? Gestul făcut de cântăreață chiar de ziua soțului ei: “Ai tot ce îți dorești”

“Vlăduța Lupău este însărcinată?” – aceasta este concluzia la care au ajuns mulți dintre susținătorii artistei, după ce au citit mesajul emoționant pe care i l-a transmis soțului cu ocazia zilei de naștere. Adrian Rus și partenera lui de viață au ajuns ieri în Maldive, unde își vor petrece vacanța mult dorită.

Vlăduța Lupău, urare controversată de ziua soțului său

Astăzi, fotbalistul Adrian Rus împlinește 27 de ani, iar frumoasa lui soție a fost prima persoană care l-a surprins plăcut. Pe lângă darurile pe care i le-a oferit și urările făcute în privat, cântăreața l-a “sărbătorit” și pe social media, unde a publicat mai multe gânduri senine pentru bărbatul iubit. O postare făcută pe Instagram Stories le-a atras atenția tuturor și unii dintre internauți s-au gândit că vedeta ar fi însărcinată cu primul copil – “Ce nu ai… vine!” este mențiunea care le-a aprins imaginația multora.

“Întotdeauna când este ziua ta, parcă este și ziua mea… e sărbătoare! Dumnezeu să te țină sănătos și mulți ani pe lume… iar împreună, până la adânci bătrâneși, așa cum ne-am jurat la biserică! Îți mulțumesc că îmi iești cel mai bun prieten și că m-ai ales pe mine din atâtea suflee… că ești soțul meu! Ai tot ce îți dorești și ce își poate dori cineva… mă ai pe mine… iar ce nu ai… vine! La mulți ani, iubirea mea!”, a așternut artista de 29 de ani pe o imagine publicată pe Instagram Stories – o găsiți în galeria foto a articolului.

Vlăduța Lupău, declarații despre conceperea unui bebeluș

La începutul acestui an, îndrăgita cântăreață a mărturisit că își dorește să devină mamă, însă, are emoții pentru cum se va descurca din cauza programului său încărcat.

“Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni.

