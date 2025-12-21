Acasă » Știri » Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 09:10
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta

Finalul de an aduce în București o atmosferă specială, în care muzica, teatrul și tradițiile de Crăciun se întâlnesc în săli de spectacol, cafenele culturale și spații consacrate marilor concerte. Duminică, 21 decembrie, Capitala devine un adevărat traseu cultural, cu evenimente pentru toate vârstele și gusturile, de la spectacole pentru copii, până la concerte simfonice, folk sau seri de colinde.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei este concertul de Crăciun susținut de Vlăduța Lupău alături de Orchestra Metropolitană București. Spectacolul „Colinde de suflet românesc” are loc la Sala Palatului, de la ora 18:00, și promite o seară caldă, în care tradiția românească este pusă în valoare prin muzică, orchestră și cor. Evenimentul este îmbogățit de prezența Corului Tronos al Patriarhiei Române, într-o formulă care transformă concertul într-o experiență apropiată de spiritul autentic al sărbătorilor.

Concertul vine într-un context delicat pentru artistă, după un incident petrecut recent în culise, când geanta sa, în care se aflau bunuri importante și o sumă considerabilă de bani, a dispărut din cabină. Episodul nu a oprit însă parcursul artistic al Vlăduței Lupău, care continuă seria concertelor de sărbători, alegând să se concentreze pe întâlnirea cu publicul și pe mesajul de lumină specific Crăciunului.

Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie

Spectacole pentru copii & teatru

10:00 – Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele Teatrul Țăndărică
11:00 – Metamorfoza  Teatrul Excelsior
12:00 – Iată vin colindătorii Hard Rock Café București

15:00 – 50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu  FF Theatre
17:00 – Între două nu te plouă!  Teatrul Roșu
19:00 – Funeralii fericite  FF Theatre
19:00 – O scrisoare pierdută  Sala Gloria
19:00 – Moroi și păpădii Teatrul Național București – Sala Pictura
19:00 – Repetiție pentru o lume mai bună  Teatrul Național București

Concerte & evenimente muzicale

11:00 – Concert Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru & Alex Neagu Quantic Pub
13:00 – Symphony of Emotions – Christmas Songs  Ateneul Român
18:00 – Colinde de suflet românesc – Vlăduța Lupău & Orchestra Metropolitană Sala Palatului
18:00 – Crăciun Imperial  Circul Metropolitan București
20:00 – Imperial Christmas Gala VI – Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna Ateneul Român

21:15 – 22:00 – Elena Gheorghe (concert live) Târgul de Crăciun – Piața Constituției

