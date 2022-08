Vrei să-ți faci concediul în Grecia? Trei recomandări pe care le oferă un turist român, după ce a avut ghinion în vacanță

Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Iar, dacă te-ai gândit să mergi în vacanță în Grecia, atunci ai putea ține cont de anumite recomandări. Iată ce a transmis un turist român, după ce s-a confruntat cu anumite situații, când se afla cu familia în concediu.

Un turist român și-a împărtășit experiența pe care a trăit-o în Grecia, în concediu, alături de familie. Bărbatul a explicat pe grupul de Facebook „Forum Grecia” care au fost situațiile pe care le-au întâmpinat și le-a oferit recomandări celor care doresc să își petreacă vacanța în Grecia.

În primul rând, turistul român recomandă ca, în momentul în care te decizi să pleci în vacanță în Grecia, să îți faci o asigurare de sănătate. Într-una dintre vacanțe, bărbatul a întâmpinat o problemă medicală: ”Ştiu, eşti sănătos şi n-ai avut probleme în ţară. Nici eu. Am făcut pentru copil, pentru mine n-am mai făcut. Şi cu toate astea în prima zi de concediu m-a luat o colica renală de toată frumuseţea (pentru cine nu ştie ce e… nici la duşmani nu le doresc aşa durere)”.

La ce mai trebuie să fii atent, dacă pleci în Grecia

În plus, pe lângă asigurarea medicală, este necesar să ai și o asigurare rutieră. Întâmpinase o problemă cu mașina, în Lefkada: ”Am făcut în fiecare an, anul acesta am vrut să nu mai fac, dacă din 2008 tot fac când plec în Grecia şi n-am avut nevoie… nu o să am nici acum mai ales că am fost înainte la reprezentaţă şi s-a mai verificat una, alta la maşină. Dar faptul că am plecat cu copilul de un an şi jumătate m-a făcut să o fac totuşi. Şi bine am făcut. Trag pe dreapta şi ridic capota. Mare fântână arteziană cu antigel. Un furtun a cedat şi am pierdut tot antigelul din maşină. Sun la asigurarea rutieră, îmi trimite un domn cu platforma care o duce la un service partener cu ei. (Service-ul ăla a cam lăsat de dorit, dar explic la punctul 3)”.

De asemenea, chiar dacă te afli în vacanță în țară străină, turistul recomandă să nu fie evitați românii, mai ales când întâmpini o situație neașteptată. Bărbatul a primit ajutor de la un român, dintr-o mașină cu numere de Grecia. Șoferul oprise în dreptul lui și l-a întrebat ce a pățit: ”Îi explic ce s-a întâmplat, vorbeşte ceva în greacă cu domnul cu maşina de tractare şi îmi spune că ne vedem la service. La service am dat de un mecanic plictisit şi fără chef, care nu avea chef să desfacă nimic şi să vadă unde e furtunul spart. Atunci Ionuţ văzând atitudinea lui a vorbit cu vecinii de service, care nu numai că m-au ajutat şi am dus maşina la ei, dar ei s-au zbătut ca piesa să-mi ajungă cât mai repede posibil. S-a interesat constant de noi ca să ne fie bine şi să ne ajute să trecem cu bine peste incident. Asta fără niciun interes şi fără să-l cunosc dinainte. Doar pentru că ne-a văzut cu numere de România. Românii nu sunt aşa de evitat precum dau unii de înţeles prin postări pe aici. Îţi mulţumesc Ionuţ, rămân dator!”.

