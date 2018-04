Un bărbat din Râmnicu Rărat a vrut să-și ia viața de două ori, disperat că iubita i-a interzis să-și vadă copiii. Daniel Vâlcu a dezvăluit, la Acces Direct, cum viața lui este acum un calvar, după ce mama copiilor lui a plecat în Italia, alături de micuți. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar)

„Aș dori foarte mult să îmi văd copiii, să-i pot strânge în brațe, dar nu pot nu îmi da voie fosta soție. Am suferit o mare depresie în Italia când am fost la ei. Am vrut să-mi iau zilele. Mă doare foarte mult dar ce să fac. Dacă i-aș vedea le-aș spune că va iubesc foarte mult și îmi e dor de voi și așa v-aș strânge în brațe, că știu că m-am chinuit cu ei, nu mai eu știu cum m-am chinuit", a spus Daniel Vâlcu la „Acces Direct".

„Nu prea se ocupă de ei, țipă la ei, nu se ocupă de ei, i-a bătut, pe băiat l-a bătut de față cu mine, pe fată a bătut-o pentru că fata a vrut să facă pipi și ea (iubita) nu a vrut să se trezească”, a mai spus acesta.

„Mi-a zis că nu mai vrea să stea cu mine, copiii rămân la ea și atunci m-am dus la calea ferată să mă pun în față trenului. M-a văzut o vecină de la bloc a sunat, au veni carabinierii și m-au luat”, a povestit bărbatul cum a încercat să-și ia viața pentru prima data.

„El la fiecare ceartă a plecat, alte persoane m-au ajutat să le asigur copiilor ce le trebuie. El este un bărbat căruia i-a plăcut alcoolul”, a fost replica femeii care a trăit alături de Daniel vreme de 11 ani.