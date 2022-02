„Vulturii” înving „rechinii” și reintră în lupta la play-off!

FC Argeş a intrat în lupta la play-off după victoria pe care a obținut-o pe final de meci la Ovidiu cu Farul Constanţa, scor 1-0 (0-0).

Duelul din cadrul rundei 27 a Ligii 1 a fost decis de o reușită semnată de Iasmin Latovlevici, care a punctat dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri (min.89).

„Meci echilibrat, am încercat să facem lucrurile cum doream, dar nu am găsit soluțiile. Ei au avut un șut a doua repriză, a fost o lovitură liberă, ultimul minut și am luat luat gol. Și noi am avut șansele noastre… Am fost echipa mult mai lentă, mai previzibilă. Ambele echipe au încercat să câștige, am încercat să schimbăm pentru că am jucat la trei zile, am vrut să avem prospețime. Este un duș rece, sper să ne trezim. E mult mai greu acum, dar ne vom lupta, nu facem socoteli”, a declarat Gică Hagii, antrenorul principal al formației Farul Constanța.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a rămas pe locul 7, dar a acumulat 41 de puncte, apropiindu-se la un punct de Farul care a rămas pe locul 6.

Rezultate etapa 27 Liga 1

„U” Craiova 1948 –UTA 1-1

Dinamo – Gaz Metan Mediaș 4-0

FC Voluntari – Sepsi OSK 3-1

CS Mioveni – FCSB 1-1

Chindia Târgoviște – FC Botoșani 1-1

CFR Cluj – Rapid 2-1

Farul – FC Argeș 0-1

Academica Clinceni – Universitatea Craiova 1-3

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 27 21 4 2 41-15 67

2 FCSB 27 17 8 2 53-25 59

3 FC Voluntari 27 13 7 7 31-25 46

4 Universitatea Craiova 27 13 6 8 50-29 45

5 FC Botoșani 27 11 12 4 32-24 45

6 Farul Constanța 27 12 6 9 38-20 42

7 FC Argeș 27 12 5 10 24-21 41

8 Rapid 27 8 12 7 30-27 36

9 UTA Arad 27 7 13 7 20-18 34

10 Sepsi OSK 27 7 12 8 28-25 33

11 Chindia Târgoviște 27 6 11 10 19-31 29

12 CS Mioveni 27 6 10 10 18-31 28

13 „U” Craiova 1948 27 6 9 12 24-31 27

14 Gaz Metan Mediaș 27 6 6 15 21-37 22*

15 Dinamo 27 4 4 19 21-58 16

16 Academica Clinceni 27 2 5 20 19-61 11

*) echipă penalizată cu 2 puncte