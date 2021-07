Wentworth Miller, dezvăluire halucinantă. Starul din ”Prison Break” și-a șocat fanii

Actorul Wentworth Miller, în vârstă de 49 de ani, cel care a jucat rolul celebrului Michael Scofield din serialul „Prison Break”, a dezvăluit pe rețelele de socializare, că în toamna lui 2020 a fost diagnosticat cu autism.

„Toamna aceasta marchează un an de când am primit diagnosticul meu informal de autism. Precedat de un autodiagnostic. Urmat de un diagnostic formal”, a scris, pe Instagram, actorul.

„A fost un proces lung, defectuos, care avea nevoie de actualizare. Sunt un bărbat de vârstă mijlocie, nu un copil de 5 ani. Recunosc că accesul la un diagnostic este un privilegiu de care mulți nu se bucură”, a mai scris celebrul actor.

„…being autistic is central to who I am. To everything I’ve achieved/articulated.” Powerful words from acclaimed actor and Prison Break star @wentworthmiller: https://t.co/PdUxPD7I92

— National Autistic Society (@Autism) July 27, 2021