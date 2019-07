Wimbledon 2019. Ce loc va ocupa de luni Simona Halep în topul WTA

Simona Halep a câștigat, sâmbătă, primul său trofeu la prestigiosul turneu de la Wimbledon, după ce a învins-o categoric pe marea campioană Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Jucătoarea de tenis din România obține astfel cel de-al doilea său titlu la un turneu de Grand Slam. Iată ce loc va ocupa de luni Simona Halep în topul WTA.

Simona Halep este protagonista turneului, dupa ce a câștigat finala cu Serena Williams. Sportiva a făcut un salt de trei locuri și a ajuns până pe locul 4. De asemenea, Simona s-a apropiat la mai puțin de 600 de puncte de primul loc, ocupat în continuare, de australianca Ashleigh Barty.

În schimb, după rezultatele de la Wimbledon, Kiki Bertens a coborât o poziție, iar Elina Svitolina, Sloane Stephens, Serena Williams și Aryna Sabalenka au urcat câte un loc. Angelique Kerber este marea perdantă, ajungând pe 13 după ce a pierdut opt poziții.

Cum arată noul clasament mondial:

1. Ashleigh Barty 6.605 puncte

2. Naomi Osaka 6.257

3. Karolina Pliskova 6.055

4. Simona Halep 5.933

5. Kiki Bertens 5.130

6. Petra Kvitova 4.785

7. Elina Svitolina 4.638

8. Sloane Stephens 3.802

9. Serena Williams 3.411

10. Aryna Sabalenka 3.365

WTA va anunța oficial clasamentul WTA luni dimineață.

Simona Halep, după finala Wimbledon: ”Niciodată nu am jucat un meci mai bun”

“Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar am ştiut că nu e timp de așa ceva. Am intrat pe teren şi am dat tot ce am putut. E ceva special şi nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele, spuneau că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să câştig Wimbledon. Îi mulţumesc mamei mele!

Am lucrat mult pentru a schimba planul de joc, nu a fost uşor, aici nu prea pot alerga la fel de mult, dar am început să simt jocul, să ştiu ce să fac cu mingea. Abia aştept să mă întorc la anul. Părinţilor, familiei, vă mulţumesc! Nu aş fi aici fără voi. Fără voi, nici nu m-aş fi născut (n.r. – râde). Echipei mele, lui Darren Cahill. Vă mulţumesc mult! Aş vrea să-i mulţumesc ţării mele, pentru că mă susţine oriunde aş juca. A fost uimitor. Vă mulţumesc! Le mulţumesc şi celor din familia Regală. A fost o onoare să câştig la Wimbledon!”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Serena Williams.