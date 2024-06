Wimbledon o vrea pe Kate Middleton! Ce se întâmplă dacă Prințesa de Wales va lipsi în acest an de la turneu

Cu toții așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă Kate Middleton își va face apariția la Wimbledon. Organizatorii speră ca acest lucru să se întâmple, dar au și un plan de rezervă în cazul în care ea va lipsi din cauza taratamentului pe care îl urmează împotriva cancerului.

Prințesa de Wales a fost prezentă la Ziua Regelui Charles, în cadrul evenimentului ”Trooping the Colour”, pe 15 iunie. Deși soția Prințului William a specificat în ultimele luni că nu se va întoarce la îndatoririle publice cu normă întreagă prea curând, aceasta a dezvăluit că în momentul de față se simte mult mai bine, iar starea ei de sănătate i-a permis să fie prezentă la Ziua Regelui Charles. Astfel, aceasta a fost prima apariție publică a lui Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Iar, acum, soția Prințului William este așteptată la Wimbledon. Este știut faptul că Prințesa de Wales este o mare fană a tenisului și participă în mod regulat la Wimbledon, dar din cauza tratamentului pe care îl urmează împotriva cancerului, nu se știe dacă va putea fi prezentă în acest an la turneu. Prințesa iese mereu pe Centre Court pentru a prezenta trofeele câștigătorilor finalei masculine și feminine, în calitate de patroană a All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).

Recent, președintele All England Club, Debbie Jevans, a mărturisit că în cazul în care Kate Middleton nu va putea participa, va fi flexibil în alegerea persoanei care o va înlocui.

„Sperăm că Prințesa de Wales va putea prezenta trofeele în calitate de patron al clubului, dar sănătatea și recuperarea ei este prioritară. Nu știm altceva. Tot ce am spus este că vom lucra cu ea și îi vom oferi cât mai multă flexibilitate posibil. Nu știu cine ar prezenta trofeele ca o alternativă – este ceva de luat în considerare mai aproape de eveniment, dacă este necesar. Rămânem flexibili. Când vom afla, ne vom gândi la ceea ce este corect să facem”, a spus Debbie Jevans pentru Telegraph.

Mesajul transmis de Kate Middleton, înainte de prima sa apariție publică

Prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, a transmis că tratamentul ei împotriva cancerului va mai dura câteva luni, dar va putea să onoreze câteva dintre îndatoririle sale publice în viitor.