Wiz Khalifa nu mai cântă la SAGA! Rapper-ul a anulat concertul după ce s-a accidentat

Pe data de 24 iunie, Wiz Khalifa le-a arătat fanilor de pe Twitter că a suferit o ruptură de cartilaj în zona pelvisului. Artistul trebuia să vină pe data de 25 iunie la SAGA Festival, la mainstage. Spre dezamăgirea celor care și-au luat bilete special pentru a-l vedea în România, cântărețul și-a anulat show-ul.

Wiz Khalifa este un mare fan al artelor marțiale, dar pasiunea sa l-a costat scump de această dată. În timpul unui antrenament, s-a accidentat dureros și nu va putea să se deplaseze normal, cel puțin pentru o vreme.

Small rip in the cartilage of my pelvis but I’ll be right back. pic.twitter.com/kufZleHw4X

— Wiz Khalifa (@wizkhalifa) June 24, 2023