În urmă cu doar câteva luni, viața amoroasă a Xoniei a trecut de la pragul maxim al fericirii către un minim care acum se traduce în solitudine pentru artista originară din Australia. Interpreta mai că se afla la un pas de căsătorie cu Michael, iubitul american, alături de care se mutase peste Ocean. Lucrurile nu au funcționat corespunzător și, după ce și-a vândut tot ce avea în România pentru a trăi visul american, Xonia s-a întors pe plaiurile mioritice. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Xonia a explicat șirul ghinioanelor în dragoste, dar nu a uitat să își păstreze optimismul!

După ce a bifat experiența „Survivor”, unde s-a zvonit că ar fi avut apropieri cu TJ Miles, Xonia chiar pare să fie o supraviețuitoare, în adevăratul sens al cuvântului. În pofida sorții care i se tot opune la nivel sentimental, cântăreața are curajul a-și imagina chiar scenariul unei nunți, ca orice fată care se visează, măcar o dată, în rochie albă de mireasă.

„Cu siguranță am un blestem!”

Chiar dacă relațiile Xoniei au fost sortite eșecului, artista nu pune răul la inimă, ba din contră! A rămas în relații bune cu foștii iubiți, despre care are numai vorbe de bine. Ba chiar, într-o notă ideală, mai speră la prințul fără semnalmente fizice particulare, alături de care să aibă o conexiune specială.

„Momentan, am corason doar pentru mine. Într-adevăr, cu siguranță am un blestem! Nu știu ce să zic, n-a fost să fie, fiecare relație a fost una frumoasă, am învățat foarte mult din fiecare dintre cele trei relații ale mele.

N-a fost să fie, îi iubesc și îi respect în continuare pe toți foștii mei și să vedem ce îmi rezervă Dumnezeu!

În primul rând trebuie să fie chimie și eu nu am un tip, trebuie să nu știu cum cu ochii albaștri sau părul blond închis, trebuie să fie chimie!

Nu îmi fac nicio grijă că nu voi avea copii frumoși, important e să fie sănătoși, eu să am chimie cu bărbatul din viața mea, să ne respectăm, să ne iubim și să avem aceleași valori morale și principii în viață.

Să fim o echipă și să înțelegem foarte bine rolurile noastre ca părinți, dar și separat ca soț și soție!”, a precizat Xonia.

„Încă îmi doresc să port și eu o rochie albă!”

Artista duce mai departe scenariul ideal și își portretizează marele eveniment al vieții, cel în care va spune „DA!”, în fața altarului, chiar dacă actualmente nu există nimeni care să îi satisfacă rigorile.

„N-am nimic să vă spun, aș fi zis cu cel mai mare drag, dar nu am în momentul de față, sunt bine. Când voi fi, o nuntă o voi face la un moment dat, cu siguranță, doar îmi doresc lucrul ăsta.

Dacă mă răzgândesc între timp, aia e, dar momentan încă îmi doresc să port și eu o rochie albă. Nu știu (n.r. – unde ar fi nunta), depinde foarte mult de unde va fi soțul meu și ce își dorește și el.

Bineînțeles, va fi undeva aici pe teritoriul României, pentru că aici sunt toți prietenii mei și familia mea.

Nu știu dacă aș face nuntă în Australia, că ar fi foarte ușor să îmi aduc părinții aici, dar depinde foarte mult și de unde este el și ce decidem împreună. Putem să facem și trei nunți dacă avem bani!”, ne-a mai declarat artista originară din Australia.

