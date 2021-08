Xonia, totul despre perioada în care avea fața umflată și ajunsese de nerecunoscut: „Încă am probleme de sănătate!”

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Xonia în urmă cu ceva timp au lăsat urme adânci în sufletul ei. După ce s-a trezit cu fața umflată, cântăreața a fost nevoită să suporte și criticile venite din partea celor care o acuzau că a exagerat cu operațiile estetice. Acum, vedeta le dă peste nas celor care au judecat-o și ne-a dezvăluit cum a reușit să depășească acel moment critic.

Artista a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO care este starea actuală de sănătate, dar și cine îi este aproape. Mai mult decât atât, Xonia a explicat și motivul pentru care a ales să părăsească țara.

” Decizia de a mă muta din România a fost legată de sănătatea mea, de vindecare și de a găsi un tratament potrivit. Sănătatea mea fizică și mentală sunt acum pe primul loc.

Sunt o persoană asumată și nu învinovățesc pe nimeni pentru ce mi se întâmplă rău în viață. Îmi asum toate acțiunile și deciziile pe care le iau și nimeni nu are putere asupra mea să-mi schimbe părerile sau să mă convingă să fac lucruri pe care nu le doresc „, a declarat artista, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO

(CITEȘTE ȘI: TRANSFORMAREA INCREDIBILĂ A XONIEI! A APĂRUT CU FAȚA UMFLATĂ ȘI ACUM E DE NERECUNOSCUT)

” Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui.

Momentan, mă simt mai bine atât fizic, cât și psihic. Sunt o persoană pozitivă și cu credință în Dumnezeu. Sunt recunoscătoare familiei mele care mi-a fost alături întotdeauna. Au fost singurele persoane care au stiut și au înțeles prin ce trec. M-au susținut, încurajat și iubit necondiționat „, ne-a mai declarat artista.

(VEZI ȘI: TOP 20 SEXY-VEDETE FĂRĂ LENJERIE INTIMĂ. CÂT DE “OBRAZNICE” AU PUTUT FI IULIA VÂNTUR, XONIA SAU ANTONIA)