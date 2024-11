Yamato Zaharia a fost “asaltat” de Ovidiu Neveu la o terasă din centrul Bucureștiului. Răfuiala din ring s-a mutat în stradă: luptătorul a fost victima unei “ambuscade”

Yamato Zaharia a fost “asaltat” de Ovidiu Neveu, ziua în amiaza mare. În urmă cu câteva momente, luptătorul a fost victima unei “ambuscade”, organizate de oponentul său, cu care va avea meci, pe 11 decembrie, în Gala RXF. Se pare că Neveu nu a mai putut aștepta până la meciul oficial și l-a urmărit pe campionul nostru la o terasă din centrul Capitalei. A venit “flancat” de doi bodyguarzi, probabil de frică să nu degenereze lucrurile și să își ia vreo “fatală” de la Yamato. Ajuns la masa sportivului, i-a “aplicat” din senin o palmă, care a căzut la un fulger peste campion, neștiind ce se întâmplă. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu întreg incidentul, dar și primele declarații ale lui Yamato Zaharia despre situația neplăcută a cărui protagonist a fost, fără voia sa.

Ar fi trebuit să fie o zi de luni liniștită pentru luptătorul de kempo. Era la o terasă din centrul Bucureștiului cu un amic și încă o femeie, unde discutau și puneau la punct ultimele detalii despre meciul care va avea loc în gala RXF. “Vorbești de lup, iar lupul la ușă!” Cam așa a pățit Yamato Zaharia în urmă cu doar câteva momente.

Mare i-a fost mirarea când l-a văzut pe Ovidiu Neveu că vine către masa lui, încordat și pus pe harță. Până să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, Neveu i-a dat o palmă, iar luptătorul a reacționat imediat. Însă a fost imobilizat de cei doi bodyguarzi care îl însoțeau pe adversarul său.

Yamato Zaharia, altercație la o terasă cu Ovidiu Neveu: “Un gest grobian”

Se pare că apele nu se liniștesc între Yamato Zaharia și Ovidiu Neveu, acesta din urmă parcă face tot posibilul să îl provoace pe luptător, în speranța că îl va prinde pe picior greșit. Deși i-a “scăpat” o palmă în văzut tuturor, la o terasă, Yamato și-a păstrat calmul, însă va avea grijă să își ia revanșa într-un spațiu organizat, așa cum se cuvine.

“Mă aflam la un restaurant cu partenerii mei, eram la discuții. Neveu a venit, dar măcar pentru simplul fapt că se afla o femeie la masă trebuia să se abțină și să nu pornească un scandal. Trebuia să fie gentleman, dar nu știe el de astea. A venit cu “ardeii aia umpluți” după el, cu paznicii lui, i-am spus să plece, că vorbim altădată. Deodată mi-a dat un capac și s-a ascuns în spatele paznicilor, ca un copil mic.

A plecat, a înjurat. Să nu uite că el va fi cu mine în cușcă, singur. E foarte urât ce a făcut, un gest grobian. Eu am încercat să aplanez situația, pentru că am cei șapte ani de acasă, dar nu am avut cu cine. Vreau să le spun și prietenilor mei să îl lase în pace, după ce vor vedea imaginile astea, că mă voi ocupa eu de el”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

