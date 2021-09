Zanni a trădat Kanal D! Câștigătorul Survivor România a „aterizat” la Antena 1

Zanni a reușit să își îndeplinească cel mai mare vis, și anume achiziționarea propriei locuințe, după ce a câștigat competiția ”Survivor România”. Recent, artistul a mers la salon pentru a-și face noi tatuaje, iar astăzi ar fi trebuit să se prezinte, fizic, în platoul de la ”Observator”, la Antena 1, însă nu a ajuns la timp.

A „trădat” Kanal D!? Apariție în premieră la ”Observator”, la Antena 1! Zanni, câștigătorul competiției din Republica Dominicană, ”Survivor România”, a oferit un interviu la orele prânzului. Acesta ar fi trebuit să se prezinte fizic în platou, însă artistul nu a reușit să ajungă la timp, pentru că a fost prins în trafic. Astfel că, acesta a intrat în legătură audio-video. Alături de prezentatorii de la Antena 1, Valentin Butnaru și Olivia Păunescu, s-a aflat fizic cântărețul Alex Velea, cel mai mare susținător al fostului concurent din Dominicană.

„Premieră la Observator 12, Zanni a intrat prin telefon. Zanni este pe drum și sperăm să ajungă alături de noi”, a precizat Valentin Butnaru, prezentator Antena 1. Alex Velea a completat: ”Am ajuns la timp pentru că am plecat de alaltăieri de acasă. Vin de la antrenament acum, am plecat în timp util. Eu nu sunt cel mai punctual de felul meu, dar iată că astăzi mi-a reușit”. Zanni a fost întrebat de Olivia Păunescu de ce nu a reușit să ajungă în platou: ”Știți omul ăla care nu mai are cap și trăiește doar prin calculator, are doar corp și este totul computerizat? Vreau să fiu și eu ca el”.

Citește și DOVADA CĂ EXISTĂ O LEGĂTURĂ PUTERNICĂ ÎNTRE EI! ZANNI ȘI-A TATUAT PE ABDOMEN UN MESAJ PE CARE ALEX VELEA I L-A TRANSMIS

Alex Velea despre Zanni: ”E un copil foarte cuminte”

Alex Velea a povestit faptul că el și Zanni se cunosc din anul 2019, când el primise un mesaj de la fostul concurent. A povestit cum a fost începutul prieteniei lor.

„Ne știm din 2019, am primit un mesaj destul de ciudat de la acest domn, omul-calculator. Mi-a trimis un mesaj ”Dă-mi putere să dau mai departe”, mi s-a părut un pic ciudat mesajul acesta, dar m-a intrigat. M-am uitat să văd cine a trimis mesajul ăsta, i-am văzut fața. Are o față pe care nu ai cum să o uiți niciodată. L-am întrebat dacă a mai cântat. Mi-a zis că nu, dar că poate. I-am zis haide totuși să ne vedem la studio. Când i-am văzut fața asta, m-am mirat puțin. E un copil foarte cuminte”, a spus Alex Velea despre Zanni, fostul concurent de la ”Survivor România”.

Citește și CE A GĂSIT ZANNI ÎN NOUL APARTAMENT PE CARE L-A ACHIZIȚIONAT! CÂȘTIGĂTORUL ”SURVIVOR ROMÂNIA” LE-A FĂCUT PRIETENILOR VIRTUALI UN „HOME-TOUR”

Sursă foto: captură video Youtube