Zanni, cel mai mare critic al său?! „Nu sunt mândru de mine!” Ce îl nemulțumește pe câștigătorul „Survivor” la propria persoană

S-a luptat pentru cei 50.000 de euro cu toată ființa, i-a câștigat, dar spune că nu e mândru de el. Zanni face declarații uimitoare, într-un punct al vieții în care totul pare să se fi aliniat. Și-a luat o locuință, cariera muzicală merge binișor, iar anxietatea pare că l-a părăsit. Cu toate acestea, câștigătorul sezonului trecut “Survivor România” este destul de critic atunci când vine vorba de propria persoană.

A crescut în condiții vitrege, despre care a vorbit, de-a lungul timpului, cu ochii în lacrimi și cu un nod în gât, dar pe care nu le-a uitat, ci doar le-a depășit. Cu ajutorul premiului de 50.000 euro de la Survivor, Zanni a reușit să-și croiască un drum în viață.

„Nu am mulțumire, nu am dragoste, mândrie, șmecherie”

Și-a cumpărat o locuință, iar pe partea profesională îi merge binișor. A fost doborât de anxietate, și-a revenit, dar nimic din cele realizate nu par, totuși, să-l mulțumească.

„- Zanni de acum 10 ani, dacă s-ar uita la Zanni de acum, ce și-ar spune? Vreau să-mi spui cât de mândru ești de tine, de ce ți se întâmplă acum atât la nivel de televiziune, cât și la nivel de muzică?

– Eu nu am mândrie, chiar nu am. Nu sunt mândru de mine! Nu sunt mulțumit! Nu am mulțumire, nu am dragoste, mândrie, șmecherie în mine. Eu am doar glume, sunt un pic așa … de pe stradă.

Același Zannidache care vorbește la fel de direct, la fel de picant, la fel de murdar, calculat, corect…”, mărturisește Zanni, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

