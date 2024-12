Zarug, în pragul disperării: ”Nu mai fac față!”. Fostul concurent de la Asia Express, decizie uluitoare după ce a slăbit enorm!

Mihai Dan Zarug s-a făcut cunoscut prin prisma emisiunilor la care a participat și care l-au adus imediat în atenția publicului. Cu o personalitate puternică, un simț al umorului bine dezvoltat și asumarea de care a dat dovadă ori ce câte ori l-am întâlnit, Zarug a trecut rapid sticla și a ajuns în inima telespectatorilor. A fost, pe de o parte iubit, pe de alta criticat, însă întotdeauna și-a asumat ceea ce vrea să transmită. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, simpaticul designer ne-a vorbit despre superficialitatea cu care se confruntă mereu, despre comentariile negative primite de la public, dar și despre cum nici măcar după ce a devenit cunoscut de o țară întreagă, nu îl face deloc să se simtă important.

Zarug face parte din categoria celor mai spumoase personaje din showbiz. Cu dezinvoltura și umorul cu care ne-a obișnuit, celebrul desinger ne-a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din viața lui. Recunoaște că expunerea mediatică nu i-a făcut întotdeauna bine, fiind ținta multor ironii și comentarii negative. Și, chiar dacă pare că totul este roz în viața lui, Zarug s-a deschis în fața noastră și a vorbit despre cât de afectat a fost de hate-ul primit.

Zarug, ținta haterilor! Designerul spune cum face față comentariilor negative: „Mă ating, dar nu mă dărâmă”

Mihai Zarug a vorbit despre hate-ul primit în online, dar și despre cât de mult îl afectează chiar și un simplu comentariu negativ printre sute de mesaje pozitive: „Lumea judecă prea mult după aspectul fizic, judecăm mult după aparență. Asta este ceea ce se cheamă superficialitate și, din nefericire, asta este ceea ce se vede în societate.

Nu fac față comentariilor negative. Pot să am, spre exemplu, 100 de comentarii pozitive la o postare pe care o fac cu convingerea că aduce ceva pentru societate și un comentariu în care mi se spune că ar trebui să mă sinucid și tot îmi strică ziua pe o perioadă de o oră. Mă atinge, dar nu mă dărâmă. Indestructibil nu înseamnă că nu te atinge nimic, ci că prin tot ce treci te face un pic mai puternic” , a spus Zarug pentru CANCAN.RO.

Fostul concurent Asia Express a slăbit și acum urmează să….”Mă operez toată”

Fostul concurent Asia Express a slăbit considerabil, iar acum are o dietă sănătoasă și un stil de viață mai activ. Și, chiar dacă este mai slab, Zarug vrea să se și opereze pentru a reduce excesul de piele rămas.

„Anul trecut dacă mă întrebai probabil că aveam Apocalipsa în ziua de Ignat. Dar anul acesta, că am slăbit, pieile sunt puțin lăsate, dar o să mă operez. Îmi fac Onlyfans și mă operez toată” , spune designerul.

Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, am fost curioși dacă Zarug va respecta în continuare dieta, dau va mai scăpa la câte vreun preparat tradițional: „Acum că am slăbit, încerc să mănânc tot ce îmi place să mănânc fără să mă frustrez, dar în același timp am învățat să mănânc cât să gust, nu să explodez. O să gust câte puțin din toate”, a mai spus el.

Și, desigur că orice interviu cu designerul în care se râde și se face haz de necaz are și o parte mai sobră. Așadar, am atins și subiectele actuale ale vremii: „Mi-ar plăcea cel mai tare să pot să trăiesc în țara mea. Aș vrea să trăiesc în țara mea fără frustrarea că trebuie să plec în altă parte ca să fiu fericit, că nu se ridică societatea cumva la nivelul așteptărilor mele. Este o prostie, niciodată societatea nu se ridică la nivelul așteptărilor unui om. Este vorba despre binele comun care nu are cum să fie absolut, dar este majoritar. Majoritatea care câștigă trebuie întotdeauna să aibe în vedere ansamblul societății peste care vrea să câștige. Elevețienii au făcut mult pentru ei înșiși ceea ce este marca unui popor deștept”, a mai declarat designerul.

