Zeci de familii dintr-un sat din zona de nord a județului Dâmbovița sunt izolate. Oamenii nu mai pot ajunge la magazin

Comuna Varfuri este asezata intr-o zona predispusa la alunecari si viituri, iar acum ploile din ultima perioada si-au spus cuvantul. Oamenii nu mai pot ajunge la magazin si nu mai pot cobori in comuna.

Satul Carlanesti unde locuiesc zeci de familii, intr-o zona abrupta si impadurita a ramas izolat zilele acestea. Localnicii sunt disperati dupa ce ploile au distrus singura cale de acces catre drumul principal din comuna. Acum poteca pe care ajungeau la magazin, scoala, dispensar, este plina de resturi de copaci si bolovani, iar noroiul face imposibila deplasarea.

In comuna sunt patru sate unde apar probleme atunci cand natura se dezlantuie. De aceasta data Carlanesti a fost puternic afectat. “Asa arata drumul in sat dupa o ploie! Fereasca Dumnezeu de o urgenta unde trebuie sa ajunga Pompieri sau Ambulanță“, au reactionat localnicii la inceputul acestei saptamani. Accesul salvatorilor era si asa dificil in zona. Acum este practic imposibil.

Aluviunile aduse din padure de apa au produs pagube si in gospodarii. Autoritatile locale au transmis ca incearca sa rezolve situatia, dar zona este greu de gestionat.

De altfel satul este in aceasta situatie de ani de zile. Pana si mortii sunt carati pe brate aici pana la groapa. Si asta pentru ca nu orice masina poate urca, iar acum nimic nu se mai poate deplasa spre sat.