„Zeii” care l-au primit pe Adrian Păduraru în teatrul românesc: Examinat de Olga Tudorache, Dem Rădulescu și Marin Moraru

Adrian Păduraru, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, și-a dezvăluit sentimentele întâmpinate în momentul în care s-a aflat, pentru „primirea” în teatrul românesc, în fața Olgăi Tudorache, Dem Rădulescu și Marin Moraru. Pentru a vizualiza discuția integrală dintre actor și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Prestația lui Adrian Păduraru i-a lăsat cu gura căscată pe cei trei. După cum a mărturisit actorul în cadrul interviului, Olga Tudorache, Dem Rădulescu și Marin Moraru s-au arătat siderați de faptul că actorul s-a prezentat, în fața lor, nepregătit.

„Au fost siderați„

Adrian Păduraru: Eram atât de emoționat… Era Olga Tudorache în comisie, era Dem Rădulescu, era Marin Moraru. Erau intangibili, erau din Olimp coborâți direct în sala de admitere. Și probabil că nu mai aveam voce, iar doamna Olga Tudorache mi-a spus „Dragă, ia și bea puțină apă”. Iar eu, în inocența mea, am spus „Mulțumesc! Nu mi-e sete”. Era vorba, probabil, de buzele uscate, glasul terminat, dar eu nu înțelesesem.

Adrian Artene: Când ați simțit că e Dumnezeu acolo, pentru dumneavoastră? Ați avut un moment când, poate, Dumnezeu v-a vorbit prin vocea lui Marin Moraru sau Dem Rădulescu?

Adrian Păduraru: Am aflat după aceea. Au fost siderați. „Cine-i ăsta? Ce are în cap să aleagă asemenea repertoriu?” Era limpede că nu m-a pregătit nimeni, că unul care ar fi știut cât de cât nu m-ar fi lăsat să mă duc în halul ăla. A fost un moment în care spuneam povestirea din Camil Petrescu și mi-a plăcut, așa, ce simțeam, mi-a plăcut cum se uitau la mine. De fapt, și pentru mine a fost o mare surpriză că am intrat. Cel puțin după aceea, când am aflat eu cam cum e admiterea. A fost… Din fericire, am intrat din prima. Dacă nu se întâmpla acest lucru, mă duceam la matematică.

