Zeljko Kopic: „FCSB nu a avut nimic în plus. A avut noroc!”

Zeljko Kopic, antrenorul formației Hajduk Split, a digerat cu grreu eliminarea suferită de elevii săi din Europa League în prelungirile partidei cu FCSB.

Tehnicianul croata declarat că roș-albaștrii nu au meritat calificarea în play-off și a pus victoria obținută de aceștia în preliungirile partidei doar pe seama norocului.

„Steaua nu a avut nimic în plus! Trăim sentimente groaznice în momentul de față! Au avut noroc. În prima repriză nu a fost un fotbal de calitate, dar în repriza a doua am schimbat sistemul și lucrurile au stat diferit. Steaua nu a avut nimic în plus, au avut doar noroc să marcheze pe final. Nu și-au creat ocazii, au dat un gol dintr-o centrare într-un moment în care gestionam bine rezultatul de 1-1. Un sentiment groaznic pentru noi”, a declarat Kopic la conferința de presă de după meci.

FCSB a învins-o pe Hajduk Split, cu 2-1, prin dubla reușită de francezul Harlem Gnohere în manșa secundă a turului III preliminar al Europa League și s-a calificat în play-off-ul Europa League.

Primul gol a fost înscris din lovitura de la 11 metri la șapte minute după pauză, penalty-ul fiind acordat de arbitru în urma unui henț în careu a unui aprător croat, pentru ca a doua reușită să vină în minutele de prelungire cu o lovitură de cap dintr-o centrare peerfectă a lui Benzar. Hajduk Split reușise eglarea în minutul 82 prin Said, iar la 1-1 echipa croată era calificată.

În play-off-ul Europa League, FCSB se va confrunta cu austrieicii de la Rapid Viena care au trecut în turul III preliminar de Slovan Bratislava.