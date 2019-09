Ziua fără autoturisme în București. Care sunt străzile pe care nu vor circula mașini, duminică

Ziua fără autoturisme în București are loc pe 22 septembrie. Cu această ocazie, în Capitală vor fi impuse restricții de trafic pe mai multe artere rutiere. Iată care sunt acestea

Ziua fără autoturisme în București este un proiect ce face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității, campanie ce are loc în perioada 16- 22 septembrie. În anul 2017, 1.352 de orașe au organizat „Ziua fără autoturisme, iar anul acesta, aproape 3.000 de orașe din aproximativ 50 de țări vor promova mersul pe jos și cu bicicleta, prin acțiunea „Mergi alături de noi !/Walk with us !”

Ziua fără autoturisme în Bucureşti. Restricții de trafic

Ziua de 22 septembrie 2019 este desemnată ca fiind Ziua fără autoturisme în Bucureşti. Din acest motiv, pe 22 septembrie 2019, între orele 9:00 şi 17:00 se interzice circulaţia vehiculelor cu motor și vehiculelor electrice, astfel

pe Bulevardul Decebal – de la strada Dristorului până la Piaţa Alba Iulia, Bulevardul Unirii – de la Piaţa Alba Iulia până la Piaţa Constituţiei, fără afectarea traficului pe Bulevadrul Libertăţii, iar la intersecţia cu Strada Dristorului cu Bulevardul Decebal se va asigura traversarea acestuia

Traficul rutier va fi restricționat duminică, 22 septembrie, pe Calea Victoriei, între orele 12.00 și 18.00, pe tronsonul cuprins între Piața Victoriei și str. George Enescu pentru desfășurarea evenimentului „Săptămâna Europeană a Mobilității – Ziua fără autoturisme”.

Excepţie de la restricțiile de trafic vor face: ambulanţele, pompierii, poliţia, Jandarmeria precum şi autovehiculele instituţiilor şi serviciilor publice aflate în misiune.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că, pe durata restricțiilor, se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe str. Sevastopol, str. Gheorghe Manu, bd. Dacia și pe str. George Enescu.

De asemenea, accesul riveranilor către domiciliu va fi permis.

Ziua fără autoturisme în Bucureşti. Rutele alternative recomandate:

bd. Kiseleff – Piața Victoriei – bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Piața Universității;

bd. Kiseleff – Piața Victoriei – str. Buzești – str. Berzei – Splaiul Independenței.

Marșul bicicliștilor și Ziua fără autoturisme în Bucureşti

Tot pe 22 septembrie, de ziua fără autoturisme în București, în intervalul 10.00 – 11.30, va avea loc și „Marșul bicicliștilor” care se va desfășura pe traseul Calea Victoriei 145 – Piața Națiunile Unite – bd. Națiunile Unite – bd. Libertății – Piața Constituției – rond George Coșbuc – str. Mitropolit Nifon – Parcul Carol I – platoul din intrarea Fântâna Zodiac.

Deplasarea bicicliștilor se va face pe pistele pentru biciclete acolo unde acestea există, iar în lipsa acestora, pe banda I de circulație – sensul de deplasare către Parcul Carol I.

Ziua fără autoturisme, parte din Campania Săptămâna Europeană a Mobilității

Campania Săptămâna Europeană a Mobilității 2019 încurajează oamenii să aleagă moduri active de deplasare: să combine mersul pe jos cu bicicleta și cu transportul public. Tema campaniei din anul acesta a Săptămânii Europene a Mobilităţii este: Mersul pe jos și cu bicicleta în condiții de siguranță rutieră.

Obiectivele campaniei sunt:

Conștientizarea populației pentru formarea unor atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin adoptarea mobilității alternative (mersul pe jos și cu bicicleta)

Prezentarea de alternative de mobilitate durabilă locuitorilor din mediul urban.

Săptămâna Europeană a Mobilității

Săptămâna europeană a mobilității se concentrează pe un alt aspect al mobilității urbane durabile în fiecare an. Administrațiile locale din Europa, dar și din afara acesteia oferă locuitorilor un spațiu pentru a testa modurile de mobilitate activă și a descoperi beneficiile formelor durabile de transport. Ediția din acest an a companiei se va încheia cu binecunoscuta ,,zi fără mașini’’ momentul în care traficul este restricționat și străzile devin pietonale.

”22 septembrie, ziua fără autoturisme în București. Am depus proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului București la competiția europeană „Săptămâna mobilității” și organizarea pe data de 22 septembrie a zilei mondiale fără mașini în București. În vederea dezbaterii pe tema vinietei în centrul Bucureștiului, acest pas este unul foarte util pentru a putea testa cum ne-am simțit, o zi, neutilizând mașina în București. Ne dorim un mediu mai curat, aer proaspăt și viață mai sănătoasă. Totul începe cu acest pas”, a scris Tudor Ionescu, inițiatorul proiectul pentru București, pe pagina sa de Facebook.

În acest weekend, bulevardul Unirii – tronsonul cu fântâni, cuprins între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei – se transformă într-o arteră pietonală, unde va fi organizată o adevărată petrecere în stradă ce va fi intitulată iCeleBrate my City la Zilele Bucureștiului 2019

