Zodia care se lovește de realitate la început de octombrie. Cristina Demetrescu: „Ar trebui să se gândească la planificarea propriei pensii”

Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de apă. Începând cu prima săptămână din luna octombrie, această zodie va întâmpina schimbări importante la locul de muncă și în viața personală.

Nativii născuți în zodia Pești sunt norocoșii lunii octombrie. Fie că este vorba despre carieră, succes, câștiguri, dragoste, cuplu sau căsnicie, această zodie se lovește de realitate. Iată care sunt previziunile astrale și care este energia cosmică ce îi va influența în următoarea lună.

Pești: Luna octombrie este perioada transformărilor și inspirației

Din punct de vedere profesional, tranzitul lui Jupiter, guvernatorul casei carierei, le este favorabil Peștilor. Există șanse mari ca o parte din acești nativi să realizeze ceea ce și-au dorit până acum și nu este exclus ca unele proiecte importante să le confere stabilitatea financiară la care au visat până acum. Pentru o bună perioadă de timp, o parte din acești nativi vor fi susținuți de tranzitul lui Jupiter, guvernatorul zodiei lor.

Din punct de vedere personal, Jupiter activează casa a 5-a a zodiei Pești, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă favorabilă pentru toți nativii acestei zodii, indiferent de starea lor civilă. Pentru burlaci, astrele sunt aliniate perfect. Este momentul în care pot face cunoștință cu noi persoane, ceea ce înseamnă că vor avea de unde alege un posibil partener. Specialiștii recomandă precauție și răbdare. Este important să nu se grăbească să să nu se lase duși de val.

”Pentru Pești, această săptămână are o energie mai concretă, deoarece se încheie cu Luna în semnul lor. Este perioada în care se trece de la visare la realitate, de la discuții la acțiune practică. Este posibil să apară situații care implică persoane mai în vârstă din familie, de care cineva trebuie să aibă grijă. În același timp, Peștii ar trebui să se gândească și la planificarea propriei pensii: să pună bani deoparte, să se asigure și să pregătească strategii pentru siguranța lor pe termen lung”, a spus astroloaga Cristina Demetrescu.

Pentru cei căsătoriți, relația de cuplu este pe calea cea bună. Pe aproape tot parcursul lunii, Mercur, guvernatorul casei VII (relațiile, parteneriatele, asocierile, căsătoria) și Jupiter (guvernatorul tradițional al zodiei Pești) sunt destul de aproape unul de celălalt, ceea ce sugerează că sunt șanse mari să fii pe aceeași lungime de undă cu partenerul tău. Prin urmare, este o perioadă extrem de bună și favorabilă din punct de vedere socio-profesional, cu condiția ca acești nativi să fie dispuși să se mobilizeze și să depună efort.

