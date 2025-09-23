Zodia care își schimbă radical viața pe final de septembrie. Neti Sandu: „Începe un nou ciclu personal”

Ultima săptămână din septembrie aduce o serie de schimbări majore în viața zodiilor, marcate de două evenimente extrem de importante: intrarea Soarelui în Balanță și intrarea lui Marte în Scorpion. Urmează o perioadă în care echilibrul în relații, colaborările și parteneriatele se află în prim-plan, iar energia lui Marte aduce forța și curajul necesar pentru transformări incredibile.

Influențele armonioase cu Uranus deschid noi oportunități, aduc revelații și soluții neașteptate, însă opoziția Marte-Pluton poate genera conflicte care necesită înțelepciune și autocontrol. Toate zodiile vor simți aceste influențe într-un mod specific, dar una dintre ele va trece prin schimbări radicale de destin.

Zodia care își va schimba destinul radical

După o perioadă plină de necazuri și probleme, această zodie urmează să se bucure de reușite pe toate planurile. Balanțele vor intra într-un ciclu nou, odată cu intrarea Soarelui în zodia lor. Acești nativi se vor simți plini de energie și de magnetism. Este momentul ideal să înceapă proiecte noi, colaborări și să se pună pe primul loc.

Odată cu intrarea lui Marte în Scorpion se activează și latura financiară și al stimei de sine. Balanțele au toată energia pentru a-și susține interesele financiare, dar este extrem de important să nu forțeze lucrurile. În ultimele zile din luna septembrie, Soarele formează un aspect armonios în Uranus și aduce idei neașteptate, autentice, dar și dorința uriașă de explorare pentru acești nativi.

La final de săptămână, Marte formează un Pluton cu aspect dizarmonic, ceea ce poate aduce un moment tensionat legat de o investiție, pe plan amoros și este nevoie de a controla o situație delicată în plan sentimental. La locul de muncă, eforturile și implicarea încep să fie remarcate, iar contextul astral poate deschide uși importante.

Este posibil ca nativii singuri să își găsească sufletul pereche, moment în care încep să privească viața cu alți ochi. Acești nativi au idei incredibile care încep să prindă contur, iar încrederea în sine și credința în divinitate vor fi cheile succesului lor.

