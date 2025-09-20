Zodia care are noroc abia între anii 2026-2030. 6 ani de ghinion se spulberă!

Astrele se aliniază, iar viața nativilor născuți în aceast semn zodiacal de apă capătă sens. După o perioadă de ani buni plini de necazuri, această zodie urmează să se bucure de reușite pe toate planurile. În sfârșit lumința de la capătul tunelului se întrevede.

În ultimii 6 ani, o parte din nativii născuți sub semnul zodiacal Rac au devenit mai singuratici, însă partea bună este că au învățat să se descurse singuri în orice situație și să nu mai depindă de sprijinul celor din jur. De asemenea, unii dintre ei, în special cei care au avut ”datorii”, și-au primit lecțiile și pedepesele karmice.

Vestea bună este că ce a fost mai rău a trecut. Lucrurile par să intre pe un făgaș normal. Începând cu toamna anului 2026, nativii până în 50 de ani se vor relaxa din toate punctele de vedere și vor simți din plin finalul celor 6 ani de ghinion de până acum (între 2020 și 2025).

A venit momentul ca Racii să preia controlul asupra vieții lor

2024 și 2025 au venit cu pierderi financiare, mai ales pentru cei care s-au înhămat în anturaje dubioase ori s-au împrumutat la bănci, în cele mai nepotrivite momente. Potrivti astrologilor, 2028 va fi cel mai bun an.

Este posibil ca nativii singuri să își găsească sufletul pereche, moment în care vor începe să privească viața cu alți ochi. Deși poate au simțit că timp de 6 ani au stat pe loc, acum lucrurile încep să prindă contur. Acești nativi au idei noi care prind contur, iar încrederea în sine și credința în divinitate vor fi cheile succesului lor.

Racii vor trece printr-o serie de schimbări majore atât pe plan profesional, cât și personal. Cei din jur nu vor înțelege deciziile riscante pe care le vor luna, însă acești nativi sunt conștienți că, pentru a progresa, este nevoie să își asume anumite riscuri. Fie că este vorba de a o lua de la capăt într-o altă țară, lăsând în urmă trecutul dureros și pregătindu-se pentru un nou început, fie că este vorba de schimbarea job-ului sau chiar divorțul.

Între 2029-2030, Racii se vor bucura de roadele propriei lor munci. Se vor muta în casă nouă. Este momentul în care vor renunța la tiparele și programele limitative care le-au ghidat viața. Vor experimenta o transformare interioară atât în zona personală, cât și în cea financiară. Vor urma o serie de decizii radicale și importante, dar, mai ales, vor renunța la relațiile și situațiile care i-au rănit în trecut.

